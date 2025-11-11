沖縄の定番ハーブ「フーチバー」がチーズケーキに！ニシヨモギの爽やかな香りとまろやかな苦味が楽しめるキャンドルケーキなど、期間限定クリスマスメニューがESTINATE HOTEL 那覇に12/1より登場

株式会社 グローバルエージェンツ

株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に 6ブランド12棟約1,200 室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/)を運営しています。

このたび、ライフスタイルホテル「ESTINATE HOTEL 那覇」では、2025年12月1日（月）より、クリスマス限定メニューをホテル内レストラン「ESTINATE LOUNGE 那覇」および宿泊プランにて提供いたします。

沖縄のハーブとスパイスが香る、クリスマス限定スイーツ＆ドリンクが登場

ライフスタイルホテル「ESTINATE HOTEL 那覇」では、2025年12月1日（月）より、フーチバーや月桃など沖縄ならではのハーブやスパイスを使った、期間限定のクリスマスメニューを提供いたします。

沖縄のニシヨモギ「フーチバー」は、県外で使われるヨモギに比べて苦みが少なく、爽やかな香りとほのかな苦みが特徴です。香りには料理の臭みを和らげる効果もあり、古くから豚肉や山羊肉を使った汁物に利用されてきました。さらに、琉球王国時代には中国や東南アジアから伝わったスパイスや調理技術と融合し、沖縄独自のハーブ文化として発展してきました。

今回のクリスマスメニューでは、伝統的なフーチバーの食文化を現代の感性でアレンジし、クリスマスを彩るケーキやドリンクとしてご用意。他にも、月桃やイーチョーバーなどのハーブやスパイスを取り入れたメニューも登場します。定番のクリスマスとはひと味違う、ESTINATE HOTEL 那覇ならではの新しい沖縄体験をお楽しみください。

＜商品概要＞

【期間】2025年12月1日（月）～2025年12月28日（日）

【提供場所】ESTINATE HOTEL 那覇内レストラン「ESTINATE LOUNGE 那覇」、ルームサービス、テイクアウト

■沖縄の定番ハーブ「フーチバー」とチーズの相性が抜群のダブルチーズケーキ

「フーチバーキャンドルケーキ」900円（税込）

沖縄の素材をたっぷり使用した、風味豊かなバスクチーズと口溶け滑らかなレアチーズのダブルチーズケーキ。

沖縄のニシヨモギ「フーチバー」を練り込んだ爽やかな風味の2種のチーズケーキに、月桃で香り付けした特製クリームを添え、キャンドル部分にはルビーカラーのローゼル（別名：食用ハイビスカス）をあしらい、ローソクの灯を表現しました。フ―チバ―とチーズの意外な組み合わせが生み出す、奥深い風味を楽しめます。沖縄ならではの素材の魅力を味わいながら、クリスマス気分をお楽しみください。

■フーチバーの風味を満喫できるドリンク3種

画像像左から:

「フーチバーレモンスカッシュ」700円（税込）

自家製のレモネードシロップにフーチバーの風味を加えた、爽やかな味わいの一杯。レモンの酸味とフーチバーのほのかな苦み、はちみつの優しい甘みが絶妙に調和し、すっきりとした後味を楽しめます。

「フーチバーモヒート」900円（税込）

沖縄県産のISLAND RUMとフーチバーを合わせた、オリジナルモヒート。ミントとフーチバーそれぞれの爽やかさが引き立つ、清涼感を楽しめるカクテルです。

「フーチバーラテ（ホット）」700円（税込）

フーチバー特有のほのかな苦みと爽やかな香りが楽しめるラテ。

■月桃やイーチョーバーなど、沖縄ならではのハーブとスパイスを楽しむカクテル・フード

「月桃いちごスパークリング」900円（税込）

いちごと月桃シロップを合わせ、スパークリングワインで仕上げた、甘く飲みやすいカクテル。

「タコス ～ピパーチとイーチョーバーのローストチキン～」550円（税込）

イーチョーバー(フェンネル)、ピパーチ(島胡椒)でマリネしたローストチキンのタコス。

「ピパーチとイーチョーバーのローストチキン＞」1羽3,300円 / 半羽1,700円

自家製イーチョーバーオイルで風味付けし、低温調理でしっとり焼き上げたローストチキン。ピパーチが爽やかな刺激を添え、味わいにアクセントを加えています。イーチョーバーは沖縄の方言で“胃腸に良い葉”を意味し、古くから薬効があると考えられてきました。また、ピパーチには血行促進や血管強化の効果もあり、体の内側から元気になれる一品です。ソースは、ピパーチグレイビーとイーチョーバーソースの2種類をご用意。異なる風味のソースで、味の変化をお楽しみいただけます。

クリスマスステイにぴったりな宿泊プランも登場

＜タコス・フ―チバ―キャンドルケーキ付きプラン概要＞

【期間】2025年12月1日（月）～2025年12月28日（日）

【プラン名】＜クリスマス限定スイーツ＆タコス付きプラン＞～お部屋で楽しむ新しい沖縄体験～

【料金】2名1室9,000円(税込)～

※ルームサービスでのご提供が基本ですが、空席がある場合はレストランでのお食事も可能です。

ご予約はこちら :https://bit.ly/4oFyc3i※12月1日以降にご希望の宿泊日を設定してご確認ください。

＜12/24～12/26限定 クリスマスデコレーションルームプラン概要＞

【期間】2025年12月24日（水）～2025年12月26日（金）

【プラン名】☆1室限定！☆クリスマスデコレーションとディナーがセットになったスペシャルステイプラン☆

【料金】2名1室15,000円(税込)～

ご予約はこちら :https://bit.ly/47A7y5C※12/24～12/26の中からご希望の宿泊日を設定してご確認ください。琉球モダンロフト

ESTINATE HOTEL 那覇について

旅人とローカルが集うライフスタイルホテル。旅の行き先で必ず滞在するホテル。ESTINATE HOTEL 那覇は単なる目的地としての滞在場所ではなく、宿泊ゲスト、立ち寄るローカルなどホテルにアクセスする人々との情報交換によって新たな旅の行き先が決まる場所。ESTINATE という名称は「目的地―DESTINATION―」から頭文字の D をはずした ESTINATION という造語を動詞に派生させて生まれました。不完全な旅の中にこそ様々な「次」が見える、そんな発見にあふれたホテルでありたいというコンセプトを DESTINATION から D を外すことで「不完全さ」を、そしてアルファベットで D の「次」に来る E が新たに頭文字として顔をだすことで「“次の発見”」を表現しました。

<施設概要>

施設名:ESTINATE HOTEL 那覇

所在地:〒900-0032 沖縄県那覇市松山 2-3-11

アクセス:国道 58 号線沿い那覇空港から車で 10 分/ゆいレール「美栄橋」駅 徒歩 5 分/泊ふ頭ターミナルから徒歩 6 分

Web(https://www.livelyhotels.com/ja/estinate/) / Instagram(https://www.instagram.com/estinate_hotel_naha/)

株式会社グローバルエージェンツについて

会社名 株式会社グローバルエージェンツ(http://global-agents.co.jp/)

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0011 渋谷区東1丁目29-3

グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業

LIVE：ソーシャルアパートメント(https://www.instagram.com/estinate_hotel_naha/)46棟約3,000室を運営

STAY：ライフスタイルホテル12棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS(https://www.livelyhotels.com/ja/)

WORK：ホテル一体型ワークプレイス「.andwork(https://www.xandwork.com/)」を運営

DINE：ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH：ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN：弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供