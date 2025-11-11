美肌の専門家と語る、“食べるスキンケア”。GREEN SPOON×ANS.のコラボスープセットが誕生！

株式会社Greenspoon

忙しい毎日でも、自分を大切にできる食事を届けるサービス「GREEN SPOON」は、オンライン美肌治療サービス「ANS.（アンス）」とのコラボレーションによる野菜スープセットを、11月11日（火）より販売いたします。

また、ANS.の監修医・竹村昌敏先生と、GREEN SPOON管理栄養士・岡崎莉子による対談「食と美の関係」もANS.magazineにて公開。

“インナーケアもスキンケアの一部”という考えのもと、内側から美しさを支える食習慣について語っています。

■ コラボレーションの背景

忙しい現代人にとって、食事は“栄養を摂る時間”から“済ませる時間”へと変化しています。

「気づけば同じメニューばかり」「栄養まで考える余裕がない」といった声も多く、日々の食生活の偏りが、肌や体のコンディションに影響を与えるともいわれています。

こうした課題に対し、オンライン美肌診療サービス「ANS.」と、野菜を手軽に摂れる冷凍ヘルシーミール「GREEN SPOON」が“忙しくても自分をいたわる時間を届けたい”という気持ち重なり、今回のコラボレーションが実現。

「インナーケアもスキンケアの一部」という共通の想いから、“内側から美しさを支える食習慣”を提案するコラボスープセットが誕生しました。

ビタミンやミネラル、食物繊維を意識して摂ることで、毎日のコンディションを整えやすくなり、健やかな生活リズムを保つサポートにもつながります。

特に、乾燥や寒さで肌や体がゆらぎやすい秋冬の季節には、ビタミンA（β-カロテン）・C・E・K・B群を含む野菜を意識して取り入れることが推奨されます。

GREEN SPOONのスープには、これらの栄養素を多く含む緑黄色野菜を使用し、「1食でさまざまな野菜を手軽に楽しめる」よう設計されています。



ANS.とGREEN SPOONのコラボレーションを通じて、“食べながら自分を整える”という新しいセルフケア習慣を提案していきます。

ANS.監修医・竹村昌敏先生と、GREEN SPOON・管理栄養士 岡崎莉子による「食と美の関係」対談記事はこちらからご覧ください。

【対談ページ：https://ans-skin.com/magazine/feature/greenspoon_collaboration/】

■ “おいしく続けられる”を叶える、8種のスペシャルスープ

今回のコラボスープセットは、味も栄養も多様な8種類をラインナップ。

その日の気分や体調に合わせて選べる、「続けられるインナーケア」を提案します。

【販売サイトはこちら：https://green-spoon.jp/lp_special/ricepasta-soup-salad-smoothie_05301305(https://green-spoon.jp/lp_special/ricepasta-soup-salad-smoothie_05301305)】

【GREEN SPOON×ANS.コラボスープセット内容】

・バジル香るごろごろ野菜のグリーンポトフ「Garden Pot」

・西京味噌の野菜たっぷり豚汁「Tadaima」

・濃厚トマトと野菜がおいしい特製ミネストローネ「Minesu&Rone」

・切り干し大根と熟成香酢のピリ辛酸辣湯「TANTAN」

・あさりと菜の花の濃厚クラムチャウダー「Bayside」

・温野菜たっぷり濃厚トマトのビスクポタージュ「King’s Brunch」

・桜海老とヤングコーンの特製トムヤムクン「Tom’s Brother」

・さつまいもとスウィートコーンのリッチポタージュ「Home Sweet Home」

■オンライン肌管理サービス「ANS.（アンス）」について

「ANS.」は、自宅で叶うオンライン肌管理サービスです。スマホ一つで医師によるオンライン診療を受けていただき、ユーザー1人ひとりの肌悩みや目指したい肌に応じたお薬や基礎化粧品、サプリメントを、毎月ご自宅にお届けするのが特徴です。

現在では、累計利用者が26万人以上の方にご利用いただいています。ANS.ではお薬などが届いた後も、肌に関するお悩みやお薬の服用に関しての疑問などをチャットで専門家に相談ができ、ユーザーの理想の肌を叶えるための「伴走型のオンライン肌管理サービス」として、みなさまの肌と心に寄り添います。

※ANS.(アンス)というサービス名は、 “Answer=答え”から命名されました。

https://ans-skin.com/

■ GREEN SPOONについて

株式会社Greenspoonは、忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス「GREEN SPOON（グリーンスプーン） ⁦⁦https://green-spoon.jp/⁩⁩」の企画、商品の製造・販売を行っています。

「GREEN SPOON」は"おいしい" "かんたん" "たのしい" "ヘルシー" を大切に、スムージー、スープ、サラダ、メインディッシュ、ライス＆パスタなど、素材そのままのごはんをお届けしています。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社Greenspoon

所在地 ： 東京都渋谷区広尾5-9-19 広尾ONビル2階

代表者 ： 代表取締役社長 黒崎 廉

資本金 ：1億円

事業内容：忙しい毎日でも自分を大切にできる食事を届けるサービス

「GREEN SPOON」の企画・製造・販売

URL ： https://greenspoon.co.jp