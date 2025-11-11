特殊部隊御用達！ 極限環境に耐える圧倒的信頼 『ARC 350 LR-M／650 LR-M モジュラーウェポンライト』2025年11月14日発売！

有限会社ライラクス

INFORCE ARCは、卓越した性能と適応性を求めるに設計されたモジュラー式タクティカルフラッシュライトです。

発売予定日：2025年11月14日



商品名／価格（税抜）

ARC 350 LR-M 45,000円（税抜）

ARC 650 LR-M 45,000円（税抜）

ARC 350 LR-M / ARC 650 LR-M の同時展開

M-LOK 45マウントで取付けから運用までシームレスに対応。

充電式18650バッテリー駆動（650モデル）＋CR123対応バックアップ。

ハードな環境にも耐えるMIL-SPEC基準の6061 T6アルミボディとIPX8防水性能を備えました。

ARC 350 LR-M / ARC 650 LR-M 商品スペック

ARC 350 LR-M Modular Weapon Light

最大ルーメン：1,200

カンデラ：7万5000

最大ビーム距離：529メートル

防水等級IPX8認定（水深20ｍ）

衝撃/落下耐性MIL-STD 810H認定

バッテリー駆動時間：45分

電池のタイプ：充電式 18350 - 保護付き

ボディ素材：6061-T6アルミニウム

外装仕上げ：タイプIIIハードコートアルマイト

長さ：112mm

ベゼル直径：36mm

バッテリーを含む重量：133ｇ

ARC 650 LR-M Modular Weapon Light

最大ルーメン：1,400

カンデラ：9万

最大ビーム距離：600メートル

防水等級IPX8認定（水深20ｍ）

衝撃/落下耐性MIL-STD 810H認定

バッテリー駆動時間：2時間45分

電池のタイプ：充電式18650 - 保護付き

ボディ素材6061-T6アルミニウム

外装仕上げ：タイプIIIハードコートアルマイト

長さ：142mm

ベゼル直径：36mm

バッテリーを含む重量：173ｇ

ARC 350 LR-M Modular Weapon LightARC 350 LR-M パーツ構成ARC 650 LR-MModular Weapon LightARC 650 LR-M パーツ構成

あらゆるフィールドに応える高性能ライト

ライトが単なる付加機能から「即応装備」の一部へと進化しています。

ライフル／電動ガン／ガスガンにおいて、夜戦、薄暗い室内、トンネルや屋外暗所など多様なフィールドで、視認性・照射距離がそのまま戦況を左右します。そこで登場するのが「ARC 350 LR-M／650 LR-M モジュラーウェポンライト」です。

ライトOFFライトON

特殊部隊たちに認められたクオリティ！

SOCOMオペレーターは、エリート兵士として厳しい訓練と豊富な経験を積み、最も過酷な環境下でも任務を遂行します。

INFORCEのタクティカルフラッシュライトは、そのような要求に応える製品で、米陸軍やSAS、カナダ特殊部隊などのエリート部隊にも採用。

他にもINFORECには大人気の商品が盛りだくさん！

INFORCE WMLx White/IR - Gen 3INFORCE WML White - Gen 3INFORCE WILD1 Weapon Integrated Lighting DeviceINFORCE WILD2 Weapon Integrated Lighting Device

商品詳細はコチラから！⇒https://laylax.com/collections/inforce

もうすぐ発売！お見逃しなく！

発売予定日：2025年11月14日

各種： 45,000円（税抜）

LayLaxオフィシャルサイトをご覧ください。店舗・オンラインショップでの取扱いも順次拡大予定です。装備を次のステージへ進めるための最新ウェポンライトを、ぜひお見逃しなく。



※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

・SELL MARK

■有限会社ライラクス

本社所在地：〒577-0022

大阪府東大阪市荒本新町2-36

代表者：安井 義一郎



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：メディア戦略事業部 マルチプロモーション課 若松

TEL： 06-6785-0880

E-mail：wakamatsu@laylax.com

-----------------------------------------------

LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/

LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q