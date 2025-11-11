環境対応を強化し、標準消費電力8Wを実現する23.8型モニターを発売

EIZO株式会社

EIZO株式会社（本社：石川県白山市、代表取締役社長 COO：恵比寿 正樹）は、23.8型フルHD液晶モニター「FlexScan EV2400R」を12月3日に発売します。価格はオープン価格※1です。

※1 オープン価格の製品は標準価格を定めていません。

【参考価格】EIZOダイレクト販売価格：41,580円(税込)

FlexScan EV2400R製品ページ

https://www.eizo.co.jp/products/lcd/ev2400r/

1. 概要

近年、企業における環境配慮とエネルギーコストへの意識はますます高まっており、オフィスの省電力化は重要課題の一つです。業種を問わず多くの企業が、環境に配慮した製品や低消費電力のIT機器の導入、設備の見直しに取組んでいます。

FlexScan EV2400Rは、従来機種FlexScan EV2460（以下EV2460）の基本性能を踏襲しながら、環境に配慮した製品開発を強化し、国内外の最新の環境規格に適合しました。また、FlexScan EVシリーズにおいて最小となる標準消費電力8Wを実現します。その他、消費電力を最大60％カットできるカラーモード「Ecoモード」や、モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」など、節電につながる各種機能を新たに搭載しています。

23.8型モニターは、オフィスをはじめとするさまざまな環境で活用されており、世界的に最も普及している画面サイズ※2です。環境対応を強化したEV2400Rを標準的に採用することで、オフィスの省電力化や環境負荷低減に貢献します。

※2 2025年10月当社調べ。

2. 主な特長

■フルHD対応かつ省スペース設計

23.8型フルHD（1920×1080ピクセル）解像度のIPSパネルを搭載。ノートPCと接続することにより、例えば14型のノートPCと比較した場合、画面サイズが約3倍に広がるため、ウィンドウの切替えやスクロールの回数が減り、効率的に作業できます。

横幅537.8mm、奥行き233mmの省スペース設計。ノートPCをモニターの下に設置すれば、自宅のコンパクトなデスクでも省スペースにマルチ画面を実現できます。

■従来機種と比べて、表示性能が向上

従来機種EV2460と比べて、コントラスト比が1000:1から1500:1に、輝度が250cd/m2から350cd/m2に向上しました。

■FlexScanシリーズ初となるリフレッシュレート100Hz表示に対応※3

従来のFlexScanシリーズが一秒間に画面を60回更新する60Hz表示であるのに対し、EV2400Rは一秒間に100回更新する100Hz表示に対応しています。映像をよりなめらかに表示できるので、画面のスクロールやマウスポインタの動きがスムーズになります。

※3 モニター出荷時のリフレッシュレートは60Hzに設定されています。

■環境に配慮した取組みを強化し、国内外の最新の環境規格に適合

製品及びサプライチェーンも含めたサステナビリティの国際的な指標である環境評価システムEPEAT※4において、最高評価ランクのGoldを取得し、気候変動への取組みを評価するEPEAT Climate+にも認定されました。

※4 EPEAT登録は国によって異なります。登録状況はwww.epeat.net(https://www.epeat.net/)をご確認ください。

● FlexScan EVシリーズ最小となる標準消費電力8Wを実現し、従来機種EV2460と比べて消費電力を20％削減

● 製品の外装に再生プラスチックを50％以上使用

● 環境負荷を低減する再生紙素材（段ボール・パルプモールド）を梱包材に採用

● 複数台を導入する法人向けに、設置時の作業時間や廃棄ゴミを省く、集合梱包仕様を用意

■消費電力を最大60％※4カットできるカラーモード「Ecoモード」を搭載

Ecoモードの使用時は、周囲の明るさに合わせて最適な画面の明るさに自動調整する機能「AutoEcoView」と、表示コンテンツに合わせてバックライトの明るさを調整する機能「EcoView Optimizer2」の両機能が有効になります。Ecoモードを使用するだけで画面の明るさを自動で最適化し、消費電力を最大60％カットします。

※4 最大輝度時の消費電力と、Ecoモードオン時の比較において。

■モニター本体とUSBポート接続機器の消費電力をリアルタイムに確認できる「消費電力表示機能」を搭載

■映像入力はDisplayPortTM、HDMI(R)入力端子を各1系統搭載

■周辺機器との接続に便利なUSBポートを4つ搭載

■ブルーライト約80％カットや画面の映り込み防止など、充実した疲れ目対策で生産性を向上

■安心の5年間保証に加えて、購入から6か月の無輝点保証を用意

●EIZOのサステナビリティの取組み

当社は、「映像を通じて豊かな未来社会を実現する」という企業理念のもと、製品・サービスおよび事業活動を通じてサステナビリティの取組みを進めています。特に環境に関しては、「循環型社会への対応」および「気候変動への対応」をマテリアリティ（重要課題）として掲げ、TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）やTNFD（自然関連財務情報開示タスクフォース）などの国際イニシアティブ提言に基づく情報開示を行っています。

具体的な取組みとして、2040年までのNet Zero達成に向けた「低炭素移行計画 - Transition to Net Zero -」の推進をはじめ、バリューチェーン全体で常に環境に配慮し、資源の有効活用、気候変動緩和への取組み、生物多様性および生態系の保護を含む環境保全、汚染予防、環境リスクの低減に努めています。

https://www.eizo.co.jp/sustainability/

EIZO、EIZOロゴ、ColorEdgeはEIZO株式会社の登録商標です。その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標です。HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Incの商標または登録商標です。USB Type-Cは USB Implementers Forum, Inc.の登録商標です｡MacBookはApple Inc.の商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

Copyright (C) 2025 EIZO Corporation. All rights reserved.

【 お客様からのお問合せ先 】

EIZOコンタクトセンター

TEL：0570-200-557

Webサイト：https://www.eizo.co.jp