Kong、「Kong Japan Partner Award 2025」受賞企業を発表

APIマネジメントプラットフォームのリーディング企業である Kong 株式会社 (コング、本社：東京都港区、代表取締役社長：有泉 大樹）は、第1回目となる「Kong Japan Partner Award 2025」の受賞企業を発表しました。

「Kong Japan Partner Award」は、企業がデジタル社会において持続的に成長するために不可欠な「APIファースト」アプローチで、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援し、Kongのビジネスに顕著な貢献をいただいたパートナー企業様に授与されます。全4社を選出、表彰いたしました。

＜受賞企業＞

TIS株式会社：Partner of the Year

多数のマーケティング活動や営業活動にご尽力いただくとともに、各パートナー企業様との新たな取り組みを幅広く推進いただきました。お客様への積極的かつ多面的なご提案を通じて、Kongブランドの認知度向上、ソリューション理解の深化、さらには案件創出の拡大に大きく寄与されました。こうした全方位にわたる協業ビジネス活動を通じて、Kong市場の拡大に多大なるご貢献を賜りました。

受賞者からのコメント：

TIS株式会社 IT基盤技術事業本部 IT基盤ビジネス事業部長 黒田 訓功 氏

Partner of the Yearの授与に心より感謝申し上げます。日本企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)は進展していますが、依然としてレガシーシステムやサイロ化、セキュリティ・ガバナンスなどの課題を抱えています。急速に普及する生成AIやAIエージェントを安全かつ効果的に活用するための「APIファースト」でDXを推進することを通じ、Kong様の市場拡大に貢献することができ大変光栄です。今後もKong様と共に、DXを推進することで社会貢献に尽力いたします。

サイオステクノロジー株式会社：Service Partner of the Year

高品質なプロジェクト推進と技術者の育成に尽力いただき、加えてユーザー向けイベントの開催など新たな取り組みも積極的に実施いただきました。サービスパートナーとしての価値を高め、市場の発展に寄与されました。

受賞者からのコメント：

サイオステクノロジー株式会社 執行役員 APIソリューションサービスラインヘッド 二瓶 司 氏

このたびは Service Partner of the Year に選出いただき、誠にありがとうございます。当社は、いち早くKongの機能性や将来性に着目し、日本国内での普及に尽力してまいりました。今後も、クラウドをはじめとするDXの技術領域に注力し、Kongの価値を最大限に利活用できるよう、お客様と市場の発展に貢献してまいります。

株式会社NTTデータ：Offering Partner of the Year

Kongを活用した独自のソリューションを開発・提供いただき、金融業界、製造業界をメインとしたお客様の課題解決に大きく貢献されました。Kongの可能性を切り拓く革新的な取り組みが高く評価されました。

受賞者からのコメント：

株式会社NTTデータ コンサルティング事業部 サプライチェーンユニット 部長 松永振一郎 氏

Offering Partner of the Year に選ばれ、大変光栄に存じます。Kongを基盤とした独自のソリューション開発に取り組むことで、金融・製造業界をはじめとする多くのお客様の課題解決に寄与できましたことを嬉しく思います。今後も新しい付加価値を創出しながら、Kongと共に社会のデジタルトランスフォーメーションを加速してまいります。

SCSK株式会社：Innovation Partner of the Year

革新的な技術力と深い専門知識を活かし、いち早くKongの新機能や新たな活用方法を追求いただきました。さらに営業活動ではリード登録を積極的に推進し、新規のお客様への提案にも尽力されました。これらの活動を通じて、Kongコミュニティ全体の発展に大きく貢献されました。

受賞者からのコメント：

SCSK株式会社 ITインフラサービス事業グループ ITインフラ・ソフトウェア事業本部 副本部長 坂口 新 氏

このたびInnovation Partner of the Year にご認定いただき、心より御礼申し上げます。SCSKは常に先進技術の実用化を追求し、Kongの新機能をいち早く取り入れることで、お客様に革新的な選択肢を提供してまいりました。これからも、積極的な営業活動と技術検証を通じ、APIの可能性を切り拓き、Kongコミュニティと共に成長していく所存です。

Kong株式会社 代表取締役社長 有泉 大樹は次のように述べています

Kongビジネスの発展において、パートナー企業様の存在とご支援は不可欠であり、深く感謝申し上げます。今年はパートナー企業様のお力添えもあり、日本で初めての年次イベント「Kong API Summit Japan2025(https://jp.konghq.com/events/kongapisummitjapan2025)」を開催することになりました。多数のお申し込みをいただき、APIに対する期待の高まりを感じております。APIは、異なるもの同士を結びつけ、新たな価値と、限りない未来と可能性を生み出す力を持っています。そしてこの APIのつなぐ力で、日本の社会をより強く、そして良く変えていく。それがAI時代を動かす原動力と共創の「APIファースト」であり、Kong Japanの社会に対するミッションです。来年度も、さらなる飛躍を目指し、多くの挑戦に取り組んでまいります。引き続き、パートナーの皆様にはご支援を賜ることになると存じますが、共にすべての企業をAPIファーストへと導くことで、日本社会と産業の持続的成長を後押ししていきたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

Kongについて

APIマネジメントプラットフォームのリーディング企業であるKongは、グローバルにおけるAPIマネジメントの分野で高い評価を受けており、世界中の企業が「APIファースト」企業になることを使命としています。世界で最も採用されているAPIゲートウェイ上に構築されたKongの統合クラウドAPIプラットフォームは、APIの構築・運用・管理のライフサイクル全体を一気通貫で提供することで開発者の生産性を高めると同時に、高速かつセキュアで拡張性のある製品とサービスにより、ビジネスのデジタル体験を向上させ、イノベーションを加速します。詳細はウェブ、SNSをご覧ください。

