多世代の「聴こえ」をつなぐサウンドバー『ELiSSE（エリッセ）』が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞

株式会社日伸

株式会社 日伸（本社：東京都墨田区、代表取締役：吉田 治喜）が展開するharu’nJe（ハルンジェ）ブランドの多世代対応サウンドバー『ELiSSE（エリッセ）』が、独ベルリンで開催されたIFA2025に於いて"INNOVTION AWARD Best in Audio"を受賞したのに続き、 公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2025年度グッドデザイン賞（Good Design Award 2025）」を受賞し、同時に審査委員セレクション”私の選んだ一品”に選出されました。

ELiSSE（エリッセ）■ haru’nJe（ハルンジェ）について

haru’nJeは、株式会社 日伸が展開するブランドで、「多世代が共に暮らせる社会」を目指した共生型プロジェクトです。

住環境の企画からライフスタイル提案まで幅広く取り組み、その一環として“聞こえ”に関わるソリューション開発にも注力しています。

■ ELiSSE（エリッセ）について

ELiSSEは、haru’nJeブランドから生まれたサウンドバーで、独自開発のアルゴリズムを搭載しています。

耳の疲れや加齢によって聞こえにくくなった音を調整し、すべての人に高品質な音を届けます。

聞こえ方に違いのある方とも一緒に、テレビや音楽を楽しめる“多世代共聴”を実現しました。

■ 受賞の概要

受賞製品名：ELiSSE（エリッセ）

受賞部門 ：生活家電・機器部門

主催 ：公益財団法人日本デザイン振興会

■ 審査員コメント

ハルンジェ・サウンドバーは、補聴器やイヤホンなしでも明瞭な音声を届ける革新的な音響機器です。高齢者や人工内耳を使う子どもたちが、家族や友人と音楽やテレビを快適に楽しめるよう設計されました。音量を上げずに子音を強調し、音の公平性を追求するユニバーサルデザインが高く評価されました。

■ グッドデザイン賞とは

1957年に創設された、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制度です。

製品・建築・ソフトウェア・サービス・社会活動など、あらゆる分野の「よいデザイン」を選定・顕彰し、社会に広く紹介することを目的としています。

単なる外観の美しさだけでなく、人や社会、環境に対してどのような価値をもたらすかという視点から総合的に評価されるのが特徴です。

受賞製品には「G マーク」が付与され、“優れたデザインの証”として国内外で高く認知されています。

※出典：公益財団法人日本デザイン振興会「グッドデザイン賞とは」（GOOD DESIGN AWARD(https://www.g-mark.org/learn/gda/overview)）

■ 『ELiSSE』開発の背景

「聞こえる・伝わる」は、人と人をつなぐ基本的な体験です。

しかし近年、イヤホンの長時間使用や加齢などにより、“聞き取りにくさ”を感じる人が増えています。

音響技術と聴こえの知見を応用したアルゴリズムを搭載し、会話や音楽の中の“言葉”がより聞き取りやすくなるよう設計。

単に音量を上げるのではなく、声の周波数帯域を最適化することで、多様な聞こえ方の人が快適に音を共有できる体験を目指しています。

■ 主な特長

１．多世代対応アルゴリズム

音声明瞭化・背景雑音の抑制・高域補正を自動制御し、個々の聞こえ方に合わせて最適化。

２．シンプルで温かみのあるデザイン

スリムな筐体とファブリック素材を組み合わせ、リビング空間に自然に溶け込むデザインを採用。

３．環境に配慮した設計

一部に再生素材を採用し、低消費電力設計を取り入れるなど、環境負荷の低減を意識した開発を行いました。

■ 受賞製品情報

製品名 ：ELiSSE（エリッセ）

本体サイズ ：600×90×140mm

本体重量 ：2.4kg

セット内容 ：スピーカー本体、リモコン、ACアダプタ

価格 ：73,100 円（税込）

公式サイト ：https://harunje.net

販売チャネル：公式オンラインストア、順次取り扱い店舗拡大予定

■ 会社概要

会社名 ：株式会社 日伸

所在地 ：東京都墨田区堤通 1丁目 19番 9号 リバーサイド隅田セントラルタワー 9階

TEL ：03-6657-0394

代表者 ：代表取締役 吉田 治喜

事業内容：多機能型多世代共生施設の企画・運営





■ 本件に関するお問い合わせ先

カスタマーサポート

TEL：050-3381-5152

【参考リンク】

グッドデザイン賞公式サイト：https://www.g-mark.org/

ELiSSE 製品ページ ：https://harunje.net



