デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」取次代理店の募集開始

ネクスキャット株式会社

ネクスキャット株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：千歳紘史、以下「当社」）は、デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」のさらなる拡大を目的に、取次代理店の募集を開始しました。

企業がより柔軟にデザインリソースを活用できるよう、パートナー企業との協業を通じてサービス提供の機会を広げてまいります。

■ Desinare（デジナレ）について

デジナレは、定額でフルスタックデザイナーを活用できる、企業向けのデザイン組織構築サービスです。

採用・育成のコストや、定着のリスクを抱えることなく、社員より“社員らしい”デザイナーを自社の一員として迎え入れ、デザインの力によって、顧客体験の向上、マーケティング成果の最大化、そして社内エンゲージメントの強化を実現します。



【サービス紹介サイト】https://pr.desinare.design/

■ デザイン組織構築サービスを提供する意義について

デジタルトランスフォーメーション（DX）が市場全体で拡大し続ける中、これまで以上にデザインの重要性が高まっています。

政府も「デザイン経営」の実践を推進しており、経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」においても、デザイナーがDX推進における重要な役割の一つとして位置づけられています。

実際に日本国内でも、Chief Digital Officer（CDO）を設置する企業が増加しており、デザインを経営資源として捉え、意思決定や事業開発に活かす動きが広がりつつあります。

しかし、こうした変化の中で、デザインの力を企業内部だけで育むことは容易ではありません。

時代の変化に対応するには、領域を横断したフルスタックなスキルが求められますが、それを常に内製化するのは難しく、かといって外部委託に過度に依存すれば、組織理解やコミットメントが薄れ、真の創造力を発揮しにくくなるリスクがあります。

Desinare（デジナレ）は、「社員より社員らしい」フルスタックデザイナーが組織に深く入り込み、“つくる力”を届けます。そして、その力が社内で継続的に活かされる“つくれる組織”を、共に創り上げていくことを目指しています。

■ 取次代理店制度について

Desinare取次代理店制度は、顧客紹介のみを行っていただく非常にシンプルなスキームです。サービスのご案内や契約手続き、導入後の対応はすべて当社が実施いたします。専門知識がなくても安心してご紹介いただける仕組みになっています。

ご紹介いただいた企業で導入が決定した場合には、紹介報酬をお支払いします。

■ このような企業様におすすめです

■ 最後に

- DX関連事業を展開している企業- 広告代理店- コンサルティング会社- その他、顧客に「デザイン組織構築支援」という新たな価値を提案したい企業

「Desinare」は、単なる制作支援ではありません。私たちの事業ミッションは、“つくる力を届け、つくれる組織をふやす”こと。

企業の中に“社員より社員らしい”デザイナーを届け、組織にデザイン文化を根づかせることで、長期的な成長と自走力のあるクリエイティブ体制を育んできました。

その想いに共感し、共に企業の未来をつくるパートナーをお待ちしています。

ネクスキャット株式会社について

社名：ネクスキャット株式会社

代表者：代表取締役社長 千歳 紘史

所在地：東京都豊島区池袋2-36-1 INFINITY IKEBUKURO 8F-46号

事業内容：デザイン組織構築サービス「Desinare（デジナレ）」、DX推進事業

公式サイト：https://necscat.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスキャット株式会社 広報担当

E-mail：info@necscat.com