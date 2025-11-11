AIが国試を予測！歯科医師国家試験対策 新時代の幕開け

株式会社MLP

AIが歯科国家試験の合格を強力にアシスト！

生成AIが最新傾向を徹底分析した予想問題集を発売開始

～株式会社MLPが提供する革新的な学習ツールで、一人ひとりに最適な合格戦略を～

株式会社MLP（本社：東京都中央区、代表取締役：大森喜良）は、2025年10月8日、歯科医師国家試験対策の新サービス「デンタルAIゴール」にて、生成AIを活用した歯科国家試験の予想問題集をリリースいたしました。AIが過去問や最新の出題傾向を詳細に分析し、受験生の悩みを克服するための問題を提供します。

科目選択画面のサンプル

■歯科国家試験の現状と学習ツールの課題

毎年2月に開催される歯科医師国家試験は、歯科医師になるための重要な関門です。合格率は例年60%台で推移しており、難易度の高い試験として知られています。その合格を目指す学習市場は非常に活発です。

これまでの学習ツールは、主に紙の書籍や一般的なeラーニングが主流でした。しかし、これらの教材は画一的な内容になりがちで、本番に似た学習を提供することが難しいという課題がありました。また、膨大な過去問や参考書をすべてこなすには、多くの時間と労力がかかり、効率的な学習が求められていました。

■競合教材会社との差別化ポイント

市場には大手出版社や予備校が提供する多くの国家試験対策教材が存在します。

大手出版社：過去問集や参考書が中心。網羅性に優れる一方、個々の学習進捗に合わせたカスタマイズが難しい。

予備校：対面やオンラインでの講義が中心。プロ講師による解説が魅力だが、時間や場所の制約があり、受講費用も高くなりがち。

当社の「デンタルAIゴール」は、これら既存の学習ツールとは一線を画します。生成AIが持つ膨大なデータ処理能力を最大限に活かすことで、これまでの学習の課題を解決します。

■「デンタルAIゴール」サービス内容

本サービスでは、最新のテクノロジーを駆使し、受験生の合格を強力にサポートします。

生成AIによる予想問題の生成 過去数十年分の国家試験データをAIが徹底的に分析。 最新の出題傾向や法改正、医療動向を反映した、より本番に近い質の高い予想問題を自動生成。一問一答形式で簡単に回答できます。

できるまで徹底復習 出題された問題はすべて保存されます。 間違えた問題は後から何度でも復習可能です。

効率的なスキマ時間学習 スマートフォンやPCからいつでもアクセス可能。通学中や休憩時間など、あらゆるスキマ時間を有効活用できます。 単なる問題演習にとどまらず、AIによる詳細な解説で、なぜその答えになるのかを深く理解できます。

復習画面のサンプル

■今後の展望

株式会社MLPは、今後も生成AIの技術を応用し、歯科医師国家試験対策だけでなく、他の医療系国家試験や資格試験の学習支援サービスへと事業を拡大していく予定です。

【サービス概要】

サービス名：デンタルAIゴール ウェブサイト：https://dental.medical-ai-goal.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社MLP 所在地：東京都文京区本郷1丁目15番4号 尚学ビル4F 代表者：代表取締役 大森喜良 事業内容：AIを活用した教育事業

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MLP 広報担当 E-mail：info@medical-ai-goal.jp