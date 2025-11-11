最新IoT「何でも繋がるAI Hub」初披露。ASCII STARTUP TechDay 2025　11月17日(月)【浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス】出展のお知らせ

株式会社Nobest右から二番目が代表の石井宏一良

次世代エネルギーマネジメントを支えるプロダクトを展開する株式会社Nobest(住所：神奈川県川崎市 代表：石井宏一良)は11月17日(月)に開催されるASCII STARTUP TechDay 2025において、再生可能エネルギーを活用したスマート設備管理に必要不可欠なエネルギーと設備の持続可能な運用を支える弊社サービス「Nobest IoT」について出展させていただくことをお知らせ致します。

太陽光発電所一括管理システム『Nobest lot』とは

Nobest IoTは、電流・位置・履歴をデジタルで統合し、エネルギーと設備の持続可能な運用を支えます。クラウド連携によるリアルタイム制御、そして独自のAIシステム「CAEOS（ケイオス）」による故障予測・最適化管理まで、すべてをワンプラットフォームで実現します。

・なぜ一括監視、遠隔監視が必要なのか？

1994年「住宅用太陽光発電導入促進事業」がスタートし、2012年の再エネ特措法で「固定価格買取制度（FIT）」が開始されたことにより、太陽光発電は爆発的な成長を遂げてきました。この市場拡大の流れの中で、複数の発電所を保有する事業者や、メンテナンス等を行う事業者にとって、発電所ごとの遠隔監視が必要な状況に至っています。また、年代ごとにトレンドのあるシステムも存在しているので、発電所ごとに監視システムが異なっているというケースも多く、遠隔監視体制が発電所数に比例した労働集約型作業になっております。1500ヶ所の管理を２名体制で行っており、月間100万円以上の管理コストがかかっているケースもあります。Nobest IoTは複数の発電所を一元管理できるシステムのため、24時間体制で監視しながら複数の発電所を担当者１名で運用することが可能となります

・Nobest IoT構成

再生可能エネルギーを活用したスマート設備管理に必要不可欠な「見える化」と「予測」。

それを実現する為のNobest IoTの構成を分かりやすく。

・CAEOS(ケイオス)

天気×場所、天気×故障等の組合せ最適化問題を解き、因果関係や予測を導き出すシステムです。

今回初披露となる、何でも繋がるAI Hub「NI Station V2」とは

モックアップ「NI Station V2」と連携センサー群■ 何でも繋がるAI Hubとは

本展示では、弊社の最新IoTゲートウェイ「NI Station V2（試作品）」と、振動センサー・温湿度センサー・電流センサー・ビーコン等との連携デモを通じて、「何でも繋がるAI Hub」の実力をご覧いただけます。具体的には、BLE／LTE／GPS／Ethernet／シリアル等、複数通信方式・多チャネルセンサー入力・電池駆動構成を備えたStationを展示致します。さらに、未対応デバイスに対してもAIでファームウェアを生成し、Stationに書き込むことで接続・クラウドアップロードまでをワンストップで実現可能となりました。

Web画面上では、連携センサーからのリアルタイムデータ可視化と、故障検知AIによる異常アラートシミュレーションをご体験いただけます。工場の設備管理・太陽光発電所の監視・あらゆるモノの保全・運用自動化を前提とした“スマート保全”ソリューションの出発点として、ぜひご覧ください。

■ 主な特徴

多通信・多センサー入力／オプション対応（無線LAN、サイレン、SDカード）

リン酸鉄リチウムイオン電池搭載で電源確保が難しい現場にも対応

AIによる未対応デバイス接続＋ファームウェア生成機能

クラウド（NobestIoTプラットフォーム）への自動アップロード＋可視化＋故障検知AI

■ 展示目的＆期待効果

この展示を通じて、設備・機械・発電所・各種インフラにおける「何でも繋がる」監視・保全基盤の実現可能性を体感していただき、「スマート保全」への第一歩としてNI Station V2をご紹介いたします。

会期中、ご質問・デモ体験も歓迎です。ぜひブースまでお立ち寄りください。

ASCII STARTUP TechDay 2025とは

ディープテック・スタートアップのエコシステム構築をテーマにした展示交流・カンファレンスイベント「ASCII STARTUP TechDay 2025」を11月17日に開催されます。学術、産業、行政の垣根を越え、ディープテック・スタートアップの成長を支えるエコシステムの構築、そして成長、発展を目的に、知を結集する場を提供されております。将来を担うディープテック・スターディープテック・スタートアップに必要なビジネスサイドの構築 ～創業経営者、人材流動化はできるか？～概要を紹介されています。

【開催日時】2025年11月17日（月） 13:00～18:00（予定）

【会場】浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス

【アクセス】JR総武線「浅草橋駅（西口）」より徒歩1分

都営浅草線「浅草橋駅（A3出口）」より徒歩2分

JR京浜東北線・山手線「秋葉原駅（昭和通り口）」より徒歩10分

東京メトロ「秋葉原駅」より徒歩10分

本展示会に参加する場合は事前登録が必要となります。

以下の来場者バッジの招待URLよりお申込みください。

https://peatix.com/event/4575396/

・取材について

代表石井が常駐致します。是非、お立ち寄りください。

【石井 宏一良プロフィール】

【株式会社Nobest】

株式会社Nobestは、2022年4月22日（地球の日）に設立した環境系ITスタートアップ企業です。「技術を使って人も自然も救う」というミッションを掲げ、AI、量子計算、IoT技術を活用したゼロエミの完全体である「電気を買わない家」の実現を目指しております。

当社は、代表の石井が東北震災被災者でもあることから電気を買わない家を実現するにあたり、クリーンエネルギーを活用するだけではなく、災害時にも対応した「安心で安全な家」にしなければならないという考えで電気設備のゆりかごから墓場までを管理するサービスを開発しています。

社名：株式会社Nobest（ノベスト）

代表：石井宏一良（Kouichiro Ishii）

住所：神奈川県川崎市中原区新丸子東2-895-33

WEB：https://nobest.jp/

設立：2022年4月22日（地球の日）

資本金：500万円

特許：第6995402号

許可：天気予報業務許可第232号

お問合せ：info@nobest.jp