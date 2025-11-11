世界トップクラスの自律走行ロボット企業「Youibot（ユーアイボット）」、2025年国際ロボット展（IREX）に出展

Youibot Robotics Japan株式会社

Youibot Robotics Japan株式会社（本社：中国・深セン／日本法人所在地：東京都）は、2025年12月3日（水）～12月6日（土）に東京ビッグサイトで開催される「2025年国際ロボット展（IREX）」に出展いたします（ブース番号：E5-36）。

本展示では、当社が誇る汎用AI＋適応形態技術を基盤とした最新の自律走行ロボット群を多数出展。

半導体、エネルギー、一般製造業など、幅広い産業分野における自動化・知能化を支えるロボティックソリューションを実機デモを交えて紹介いたします。

■ 展示会概要

会名： 2025年 国際ロボット展（IREX）

会期： 2025年12月3日（水）～ 12月6日（土）

会場： 東京ビッグサイト（東京国際展示場）

当社ブース： E5-36

■ 出展の見どころ

◇ ヒューマノイド「Vortex（ボルテックス）」

「一脳多態」エンボディAI大モデルアーキテクチャに基づいた、車輪型ヒューマノイドファミリーの最新モデル。

マルチモーダル大モデル「MAIC」頭脳を搭載し、立体知覚・全身関節制御・精密操作を実現。

半導体製造現場（Sub-FAB）やエネルギー業界の配電室など、複雑な環境下での高度作業に対応します。

◇ モバイルマニピュレーター「OWC」

半導体工場向けに特別設計されたオープンカセット自動搬送ロボット。

全方向移動による高い柔軟性、スマートスケジューリング、高安全性を兼ね備え、24時間365日の安定運用を支えます。

◇ Liftingシリーズ「L1000」

最大55mmストローク・最速4秒リフトを誇るハイパワーAMR。

最大1000台の協調動作を可能にする「YOUI-FLEET」管理システムと連携し、完全自動化された物流・生産現場を実現します。

◇ コンベヤ式AMR「B300」

適応型クランプシステムとFusion SLAM技術により、様々な箱を高精度に搬送。

狭小空間でもシームレスに自動化ワークフローへ統合可能です。

■ メディア関係者様向け特典

メディアの皆様を対象に、以下の特典・体験をご用意しております。

- CEO・経営幹部インタビュー 業界動向、AI・ロボティクス技術戦略、企業ビジョンについて、CEOを含む幹部が直接ご対応します。 ※事前予約制：下記連絡先までお問い合わせください。- 展示ブース内デモンストレーション 各ロボットの最新技術と中国市場での実績をご紹介します。- 【サプライズ企画】ヒューマノイドが淹れる“至福の一杯” 精密なアクションでヒューマノイドがコーヒーを提供。 ロボットの新たな可能性を「体験」できる特別なデモをお楽しみください。

当社のエンボディAIロボットソリューションが、未来の製造業にもたらす変革を、ぜひこれをきっかけとして、ご紹介いただければ幸いです。ご来場を心よりお待ち申し上げております。

■ 会社概要

Youibot Robotics Japan株式会社

所在地：〒140‐0002東京都品川区東品川2‐3‐12

Tennozu Bay Tower（天王洲アイル）8階東D号室

事業内容：自律走行ロボット（AMR）・ヒューマノイド・AI制御ソリューションの開発・提供

ウェブサイト：https://jp.youibot.com

■ 本件に関するお問い合わせ・インタビュー申込み先

Youibot Robotics Japan株式会社

担当：余 雪（ユ・ユキ）

E-mail：yuxue@youibot.com

TEL：070-1469-6983