Nintendo Switchパッケージ版発売を祝おう！『探偵・癸生川凌介事件譚』コラボレーションケーキ・マカロンがプリロールから登場！本日より予約受付開始、パッケージ版発売直前にお届け！
株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/）は、様々なアニメ、ゲーム、漫画作品等のキャラクタースイーツを取り扱うプリロール（https://priroll.jp/）より『探偵・癸生川凌介事件譚』のパッケージ版発売を記念したケーキおよびマカロンを発表、本日より予約受付開始したことをお知らせします。
■商品ページ＆ご予約はこちら
https://priroll.jp/shopbrand/ct15639/(https://priroll.jp/shopbrand/ct15639/)
■商品紹介
・パッケージ版発売記念プリケーキ（前編）【特典イラストカード付き】
・パッケージ版発売記念プリケーキ（後編）【特典イラストカード付き】
・パッケージ版発売記念プリマカロン6個セット【特典フォト風カード付き】
ケーキ：4号 4,698円／5号 5,130円
マカロン：2,754円
※すべて税込／冷凍便送料別
■予約開始日：2026年1月6日（火）23:59まで
■お届け日：2026年1月23日～29日より指定可能
■特典紹介
・ケーキ特典：ノベルティイラストカード（サイズ 148mm×100mm）
・マカロン特典：フォト風カード（サイズ 86mm×54mm）
※マカロン1セットのご購入につきお好きなキャラクターのフォト風カード1点をプレゼント（全6種）
■Nintendo Switchパッケージ版『G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 コレクション』2026年1月29日(木)に発売
人気推理アドベンチャーゲーム「探偵・癸生川凌介事件譚」シリーズのNintendo Switchパッケージ版が、2026年1月29日(木)に発売されます（現在予約受付中）
Nintendo Switchパッケージ版では、以下の3商品を展開いたします。
・G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 コレクション 前編
・G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 コレクション 後編
・G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 コレクション コンプリートセット
「G-MODEアーカイブス+」で復刻された「探偵・癸生川凌介事件譚」シリーズVol.1～17と、パッケージ版先行収録となるVol.18～20を、前編・後編の2本に分けて収録。さらに、ダウンロード版未発売タイトルの番外編アプリ・電子書籍も収録した、豪華な内容となっています。
※Vol.18～20は後日ダウンロード版でも配信予定です。
また、前編・後編ソフトに加え、豪華特典4点が付属する「コンプリートセット」も同時発売！
▼ご予約はこちら！
https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/kibukawa/package/
■プリロールとは
幅広い年齢層をターゲットとしたアニメ、ゲーム、漫画作品等のライセンス商品を取り扱っているキャラクタースイーツのお店です。
主に通販サイトで商品販売を行っております。
https://priroll.jp/
■ジー・モードとは
モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。
自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。
アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。
