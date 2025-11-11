サバイバルホラーFPS『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』生存に必要なアイテムや装備を紹介

株式会社セガ

株式会社セガは、GSC Game Worldより2025年11月20日（木）に発売されるPlayStation(R)5用ソフト『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）』について、登場するアイテムや装備の情報を公開しました。また、新たなトレーラーを公開しました。

■PS5版『S.T.A.L.K.E.R.2』Trailer「Welcome to the ZONE」

https://youtu.be/N_EX-hv_q9o(https://youtu.be/N_EX-hv_q9o)

■これから始める『S.T.A.L.K.E.R. 2』第3回：サバイバルに欠かせない要素を紹介

●手にするアイテム

危険地域である“ZONE（ゾーン）”の探索には、武器や弾薬、防具、消耗品、アーティファクト、探知機が必要不可欠です。

回復キットや食べ物は使うことで効果を発揮。体力を回復させたり、出血を止めたり、放射線を軽減したりと、不利な状況から脱することが可能です。

アイテムにはそれぞれ重さが設定されています。重量制限を超えてしまうと移動速度とジャンプ力が下がってしまうため、持っていくアイテムには注意しましょう。

人が集まっている場所には、武器や装備を扱っている“トレーダー”がいることも。資金を豊富に持っているなら、アイテムを購入してみるのもいいでしょう。

何を選び、何を捨てるのか。アイテムマネージメントはサバイバルに欠かせない要素です。

●装備について

アーマー、マスクにはさまざまな種類があり、自由に装備可能。

アーマーは、熱や電気などへの耐性が設定されています。さらに、特殊な能力を付与するアイテム“アーティファクト”を入れるスロットもあります。

●各種ステータスについて

探索中に攻撃を受けて出血したら、体力が徐々に減少していきます。包帯を使い、止血するようにしましょう。

放射線が出ている地域では“被ばく”し、左下のゲージが増加します。ゲージが高くなると受けるダメージが増えるだけでなく、一定値を超えると死亡してしまうので気を付けてください。

他にも“飢え”、“睡眠”のステータスも。食事をとることで空腹が軽減するので、食料はいくつか持っておきましょう。長時間寝ないでいるとまぶたが下がり、一時的に画面が暗くなります。ベッドで寝るか、“ノンストップ・エナジードリンク”を飲んで、目を覚まして活動しましょう。

■『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』とは

『S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl』は、GSC Game World社が手掛けるサバイバルホラーシューター「S.T.A.L.K.E.R.」シリーズの最新作です。チョルノービリ立入禁止区域“ゾーン”をUnreal Engine 5を用いたシームレスなオープンワールドとして表現することで、このゲームでしか味わえないサバイバル・アクションを楽しめます。

PS5(R)版では、DualSense ワイヤレスコントローラーのハプティック（触覚）フィードバックやアダプティブトリガーに対応し、没入感がより高くなっています。

【製品概要】

商品名：S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl（ストーカー2：ハート・オブ・チョルノービリ）

対応機種：PC（Steam/Epic Games Store/Windows） / Xbox Series X|S / PlayStation(R)5

発売日：

PC / Xbox Series X|S版 配信中（2024年11月21日（木） 配信）

PS5(R)版 2025年11月20日（木）発売予定

希望小売価格：

PC / Xbox Series X|S版

Standard Edition 7,227円（税込7,950円）

Deluxe Edition 9,545円（税込10,499円）

Ultimate Edition 13,181円（税込14,499円）

※デジタル版のみ販売

PS5(R)版

Standard Edition 7,980円（税込8,778円）

Deluxe Edition 10,480円（税込11,528円）

Ultimate Edition 14,480円（税込15,928円）

※パッケージ版はStandard Editionのみ販売

ジャンル：サバイバルホラーFPS

プレイ人数：1人

メーカー：GSC Game World

CERO表記：Z区分（18歳以上対象）

著作権表記：S.T.A.L.K.E.R. 2 is a registered trademark of GSC Game World Global Ltd. (C) 2025 GSC Game World Global Ltd. GSC Game World and its logos are Trademarks or Registered Trademarks Of GSC Game World Global Ltd. (C) S.T.A.L.K.E.R. 2 HEART OF CHORNOBYL a game developed GSC Game World.

日本版ポータルサイト：https://stalker2.sega.jp/

公式サイト：https://www.stalker2.com/ja

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標。