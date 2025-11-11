福島県塙町のおいしいお米で、港区の子どもたちを笑顔に！～木材活用から広がる塙町と港区の交流～

港区

港区と福島県塙町（はなわまち）は、令和４年度に「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結し、協力して地球温暖化対策に取り組んでいます。そのつながりから、このたび、塙町産新米「コシヒカリ」300kgを港区へ寄贈していただきました。寄贈いただいたお米は区内の子ども食堂で提供し、子どもたちにおいしく食べてもらいました。

清家 愛 港区長と塙町の金田 一徳 農林推進課長感謝状を持つ宮田 秀利 塙町長

寄贈の詳細は区ホームページ(https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/kizou1.html)をご覧ください。

子ども食堂へ！

令和７年11月10日（月曜）に区内の子ども食堂で、子どもたちが炊き立てのご飯を頬ばりました！「ふっくらしていておいしい！」という子どもたちの声と笑顔があふれる食卓となりました。

港区×塙町

子どもたちに感想を尋ねる清家区長

港区と塙町は、木工ワークショップなどを始めとした普及啓発や、区内建築物に国産木材の活用を促進する「みなとモデル制度」による地球温暖化対策に、協力して取り組んでいます。

木工ワークショップの様子協定自治体との取組の詳細については区ホームページ(https://www.city.minato.tokyo.jp/chikyuondanka/minatomoritomizunetworkkaigi.html?utm_source=search-pageID&utm_medium=cgi-program)をご覧ください。