『ARC Raiders(R)』、全世界での累計販売本数が早くも400万本を突破

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は、連結子会社であるEmbark Studios AB（所在地：スウェーデン王国ストックホルム市、CEO：Patrick Soderlund／パトリック・ソダーランド、以下 Embark Studios）が手掛ける『ARC Raiders(R)』が、世界累計販売本数400万本を突破したことをお知らせいたします。最大同時接続者数は発売初週を上回り、全プラットフォーム合計で70万人超を記録いたしました。本作は、10月30日のリリース以降、Steamの世界売上ランキング首位を維持しています。

当社の代表取締役社長であるイ・ジョンホンは、次のように述べています。

「ネクソン史上最も成功したグローバルローンチを成し遂げたEmbark Studiosに心からお祝いと感謝の意を表します。プレイヤーコミュニティの皆さまが本作に注ぐ熱意には深く感銘を受けており、今月から実装予定の新しいマップ、ARCマシン、武器、クエストなどのコンテンツプランにより、その盛り上がりをさらに高めていけるよう努めてまいります。」

高い評価を集めるマルチプレイヤー・エクストラクション・アドベンチャー『ARC Raiders(R)』は、PlayStation(R) 5、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games Store、並びにクラウドストリーミングサービスNVIDIA(R) GeForce NOWにて、ダウンロード販売中です。

詳細は下記『ARC Raiders(R)』公式サイトをご覧ください。

https://arcraiders.nexon.com/ja-JP/main

https://company.nexon.co.jp/

