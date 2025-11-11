史上初！ティーバッグを浸けるだけの熟成アイテム「香るチップバッグ」を販売開始

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」にて、「香るチップバッグ」を、2025年11月11日（火）17:00より販売いたします。（https://kurand.jp/products/kaoru-chipbag）

「香るチップバッグ」とは

本プロジェクトは、本来は酒蔵の持つ設備がなければできない「熟成」を自宅で手軽に楽しむことを目指し始動しました。オークチップやハーブ、スパイスなどが入った「香るチップバッグ」をお酒に入れて香りを移すことで、まるで樽で熟成したような奥深さが生まれます。いつも飲んでいるお酒をワンランク特別なものにしたい、自宅でお酒を「熟成」するという体験を気軽に楽しみたい、そんな願いを叶える、史上初※のティーバッグ型の熟成アイテムです。

（※当社調べ）

「香るチップバッグ」の3つの魅力

１.入れて1日待つだけ樽で寝かせたような熟成香

「香るチップバッグ」は、ティーバッグ型のチップバッグをボトルに入れひと晩～数日寝かせるだけで、お酒に樽熟成したような香りを纏わせることができます。手軽に早く熟成できる理由は、チップ状という形にあります。木材をチップ状に細かくし、表面積を広げることで、香り成分がすばやくお酒に溶け出します。

２.高品質なフレンチオークが上質な熟成香を纏わせる

「香るチップバッグ」には、ワインやウイスキーなどを熟成する樽として加工される、高価な木材「フレンチオーク」をトースト（焼き焦がす）して使用しています。加熱することで、香りの主成分「バニリン」や「グアヤコール」などがしっかりとお酒に浸透するよう仕上げました。

３.3種のフレーバーが生む香りをデザインする新体験

「香るチップバッグ」は、ティーバッグ型を採用することで副素材を入れることが可能になりました。これにより、お酒に香りだけでなく、風味や味わいといった個性を加えることができます。今回はハーブやスパイス、柑橘といった素材を加え、3種類のフレーバーをご用意しました。お酒を“飲む”だけでなく、“香りをデザインする”新体験を楽しむことができる商品です。

商品概要

【香るチップバッグ】

「香るチップバッグWoody & Spicy」

◯容量：9g(3g×3袋)

◯原材料：オークチップ（トースト）、シナモンスティック、クローブ、ブラックペッパー

◯製造元：白百合醸造

「香るチップバッグCitrusy & Fruity」

◯容量：9g(3g×3袋)

◯原材料：オークチップ（トースト）、ドライオレンジピール、カルダモン、レモンピール

◯製造元：白百合醸造

「香るチップバッグHerbal & Floral」

◯容量：9g(3g×3袋)

◯原材料：オークチップ（トースト）、ローズマリー、ミント、ジュニパーベリー

◯製造元：白百合醸造

＜プラン一覧＞

- 【超早割】香るチップバッグ：3,990円（税込）- 【早割】香るチップバッグ：4,490円（税込）- 香るチップバッグ：4,990円（税込）- 【早割】香るチップバッグ 2セット：7,980円（税込）- 香るチップバッグ 2セット：8,980円（税込）- 香るチップバッグ +おすすめ焼酎(カピバラ温泉)セット：5,760円（税込）- 香るチップバッグ +NEW POT セット：11,150円（税込）＜概要＞

◯商品名：香るチップバッグ

◯販売期間：2025年11月11日（火）～2025年12月9日（火）24:59

◯配送時期：2026月1月下旬以降順次発送予定

◯販売方法：クラウドファンディングサービス「クラファン！」

◯プロジェクト詳細：https://kurand.jp/products/kaoru-chipbag

オンライン酒屋「クランド」

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp