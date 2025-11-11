【11月11日はキリン一番搾りの日】チムニー公式SNSをフォローして「一番搾り」1ケースを当てよう！

チムニー株式会社

海鮮居酒屋「はなの舞」「さかなや道場」等を全国展開するチムニー株式会社（本社：東京都墨田区代表取締役社長：茨田篤司）は自社が運営する公式SNSアカウント「はなちゃん@チムニー宣伝部」にて、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

景品内容

キリン一番搾り 1ケース (350ml×24缶）

当選人数

合計30名様

※X・Instagramの応募者合計より抽選

応募期間

2025年11月11日 (火)11:00～2025年11月30日(日) 午後23:59

※チムニー株式会社公式アカウント（はなちゃん＠チムニー宣伝部）がキャンペーン対象投稿をポストしてからが応募受付開始となります。

応募手順

Xからの応募手順

１.チムニー公式Xアカウント（@chimney_Corp）をフォローしてください。

２.キャンペーン対象X投稿をリポストしてください。

※応募締め切り後、当選者へ当選通知のDMが届きます。

Xから応募 :https://chimney-brand.com/qr/twitter.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=1230

Instagramからの応募手順

１.チムニー公式Instagramアカウント（@chimney_corp.official）をフォローしてください。

２.キャンペーン対象Instagram投稿をストーリーズでシェアしてください。

※応募締め切り後、当選者へ当選通知のDMが届きます。

Instagramから応募 :https://chimney-brand.com/qr/instagram.html?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=1230

チムニー株式会社について

チムニー株式会社は、「はなの舞」「さかなや道場」など、全国に約500店舗を展開する外食チェーンです。地域の特性に合わせた店舗作りや、地元の食材を積極的に取り入れるなど、地域密着型の店舗運営を行っています。

「食」と「飲」を中心とした食の総合サービス産業への発展を目指し、安全・安心・美味しさとともに、楽しい空間とお時間をお客様に提供し、地元はもちろん世界中のお客様に真心をこめておもてなしをしてまいります。

◆会社概要

社名：チムニー株式会社(証券コード 3178東証スタンダード市場)

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国3丁目22-6 雷電ビル

代表者：代表取締役社長 茨田 篤司

事業内容： 「はなの舞」「さかなや道場」等、直営店及び、フランチャイズチェーン展開

設立： 1984年2月

HP :https://www.chimney.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=post_251111公式X :https://chimney-brand.com/qr/twitter.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=1230公式Instagram :https://chimney-brand.com/qr/instagram.html?utm_source=instagram&utm_medium=social&utm_campaign=1230