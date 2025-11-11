¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡¢Â³¡¹¡ª¡×¤Î¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¬Â£¤ëÀä·Ê¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬13Ç¯Ï¢Â³¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤òÃ£À®¡ª
¡¡¡ÖÆ´¤ì¤Î°ÛÀ¤³¦¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·Ç¤²¤ëÄ¹ºê¸©¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¥ê¥¾ー¥È¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡×¤Ï¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÌë·Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥íー¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡¦´Ý¡¹¤â¤È¤ª¡Ë¤¬ÁÏÀß¤·¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖÂè£³²ó International Illumination Award(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌçÍ¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¡×¤ÎÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://www.huistenbosch.co.jp/event/hikari/)
¡¡¡¡
¡¡2013Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Æ¡¢10Ç¯Ï¢Â³¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¬¡¢2025Ç¯¤Ë3²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¿·¥¢¥ïー¥É¡ÖÂè£³²ó International Illumination Award¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢13Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÁ´ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢13Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤Ï¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¥Éー¥àÌó33¸ÄÊ¬¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤ë¾ìÆâ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë°µÅÝÅª¥¹¥±ー¥ë¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Îßê¤á¤¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¶õ´Ö¤Ï¡¢ÆüÃæ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤¬¸Ø¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Ê¥¤¥È¥·¥çー¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Ê¥¤¥È¥·¥çー¡Ö¥·¥ã¥ïー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ä¡×¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÆüËÜºÇÂç(¢¨1)¤Î²»³ÚÊ®¿å¥·¥çー¤È¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥µー¥Á¥é¥¤¥È¡¢¤µ¤é¤Ë³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¸²Î¤ÈÂçÇ÷ÎÏ¤Î²Ö²Ð¤òÍ»¹ç¤·¡¢Âç¥Ñ¥Î¥é¥Þ¤ÎÀä·Ê¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇÂç20£í¤Î¹â¤µ¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÊ®¿å¡¢¥É¥à¥Èー¥ë¥ó¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥µー¥Á¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌë¶õ¤«¤é¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ë¤Ï»ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¸÷·Ê¤ò¡¢Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ìÇ¯Ãæ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¥Ê¥¤¥È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ½é(¢¨2)¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥Ä¥êー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¥Ä¥êー¤È¤È¤â¤ËÁÔÎï¤Êµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¡¦¥Ûー¥êー¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ë¡¢¿·±é½Ð¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥Ü¥ë¥¿¥ïー¤âÇò¶ä¤Îµ±¤¤ËÀ÷¤Þ¤ê¡¢¡È¿¿¤ÃÇò¡É¤Ê¸÷¤¬¾ìÆâÁ´ÂÎ¤Ë¹ß¤êÃí¤°¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÅß¤À¤±¤Î°ìÀ¸¥â¥Î¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Á´¹ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤Î°ÛÀ¤³¦¡£¡×¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨)¡§²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥áー¥¸
(¢¨£±)¡§ÆüËÜºÇÂç¤Î²»³ÚÊ®¿å¥·¥çー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¡¥É¥¥¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ä´¤Ù
(¢¨£²)¡§¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÏÆüËÜ½é(¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹Ä´¤Ù)
¡Ê°ì¼Ò¡ËÌë·Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥íー ÂåÉ½Íý»ö ´Ý¡¹¤â¤È¤ª»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
É¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡¢Ê®¿å¡¢²Ö²ÐÅù¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸÷±é½Ð¤¬Æ±»þ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥çー¤ÏÂ©¤ò°û¤à¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°µ´¬¡£Ç¯¡¹¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Ê¤¬¤é¤â¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò¹â¤á¡¢Æ±ÉôÌç¤Ç13Ç¯Ï¢Â³¤Î±ÉÍÀ¤ò³ÍÆÀ¡£ºòÇ¯ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿Ç¯ÅÙºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¾¼Â¶¦¤ËÀ¤³¦°ì¤Î¾Î¹æ¤òº£Ç¯¤â³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤äÆÈ¼«¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó±é½Ð¡¢±¿²Ï¤Ëßê¤á¤¯¸÷¡¢µðÂç¤Ê¥Ä¥êー±é½Ð¡¢Å·¹â¤¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ëÊ®¿å¡¢¥É¥à¥Èー¥ë¥ó¤Î¸÷±é½Ð¤«¤é¤ÎÁÔÂç¤Ê
Âì¤Î¸÷¤Ê¤É¡¢½ä¤ë¤Û¤É¤ËÍÍ¡¹¤Ê¸÷¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ¤³¦´¶¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡£ËÜ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë»ÜÀß¤Îº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
International Illumination Award(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É)¡¡¤È¤Ï
¡Ê°ì¼Ò¡ËÌë·Ê´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥íー¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¼øÍ¿¤·¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÉ¾²Á¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢º£¸å¤Î¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥óÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¢¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼õ¾ÞÎò
2013Ç¯～2022Ç¯¡¡¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡×¡¡Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÉôÌç¡¡Âè1°Ì
2017Ç¯¡¡¡ÖÆüËÜ»°Âç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¡×¡¡Ç§Äê
2023Ç¯¡¡¡ÖÂè1²ó International Illumination Award(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É)¡× ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌç¡¡Í¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¡¡Âè£±°Ì
2024Ç¯¡¡¡ÖÂè2²ó International Illumination Award(¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó ¥¢¥ïー¥É)¡× 2024Ç¯ÅÙ¡¡ºÇÍ¥½¨¾Þ ¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉôÌç¡¡Í¥½¨¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¾Þ¡¡Âè£±°Ì
¢£¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú³«ºÅÃæ¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖEuropean Holy Christmas¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î7Æü(¶â)～2026Ç¯1·î5Æü(·î)
ÆüËÜ½é(¢¨2)¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¡¦¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¥Ä¥êー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÆ´¤ì¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.huistenbosch.co.jp/aboutus/company/pdf/20250829_pr21.pdf)
¡Ú2026Ç¯1·î10Æü¤«¤é¡Û¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦ ¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～2026Ç¯2·î26Æü(ÌÚ)
Â¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤¬¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÇò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬¡¢
¤Ä¤¤¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Êー¥ì¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡È6 Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤Îµ±¤¡É¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¤È¥¹¥±ー¥ë¤Ç
¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.huistenbosch.co.jp/aboutus/company/pdf/20250909_pr22.pdf)