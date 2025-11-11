★商品情報★TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展の新作グッズの事後販売が11月14日(金)よりスタート！
マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2025年11月14日(金)より墓場の画廊ONLINE STOREにて【「TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展」】のグッズ事後通販開始の情報を公開致します。
今年10月に北千住マルイにて開催し、大盛況のうちに終了した、TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展のグッズ事後通販を11月14日(金)より墓場の画廊ONLINE STOREにてスタートいたします！
会場では売り切れていた商品もお手元へお届けいたします。
この機会に是非ご利用ください！
【「TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展」事後通販】
期間 2025年11月14日(金) ～
会場 墓場の画廊 ONLINE STORE
所在地 https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1073
(C)高千穂＆スタジオぬえ・サンライズ