★商品情報★TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展の新作グッズの事後販売が11月14日(金)よりスタート！

株式会社CRAZY BUMP


マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社CRAZY BUMPは2025年11月14日(金)より墓場の画廊ONLINE STOREにて【「TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展」】のグッズ事後通販開始の情報を公開致します。



今年10月に北千住マルイにて開催し、大盛況のうちに終了した、TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展のグッズ事後通販を11月14日(金)より墓場の画廊ONLINE STOREにてスタートいたします！


会場では売り切れていた商品もお手元へお届けいたします。


この機会に是非ご利用ください！




【「TVアニメ『ダーティペア』40周年記念展」事後通販】


期間 2025年11月14日(金) ～


会場 墓場の画廊 ONLINE STORE


所在地 https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct1073


(C)高千穂＆スタジオぬえ・サンライズ