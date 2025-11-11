就労継続支援B型「GIF-TECH’s」が新たに『就労選択支援』を導入

WellsTech株式会社

パソコンを使ったWeb制作・デザイン・動画編集などのスキルを学びながら、自分らしい働き方を目指せる就労継続支援B型「GIF-TECH’s」（運営：WellsTech株式会社）は、このたび新たに「就労選択支援」を導入いたしました。

この取り組みは、「いきなり働くのは不安」「自分に合った仕事を見つけたい」と感じている方に向けて、自分のペースで働く第一歩を考えていけるようサポートするものです。

これまで、「パソコンを使った仕事がしてみたい」と見学に来られた方の中には、実際に体験してみると「思っていたのと違った」「集中が難しい」「もっと体を動かす仕事の方が合っている気がする」と感じる方もいらっしゃいました。

また、「まずは生活リズムを整えたい」「一般就労を目指すかどうか迷っている」といった方にとっては、いきなり就労継続支援B型を利用することが負担に感じられるケースもございます。

そこで「GIF-TECH’s」では、より安心して自分に合った働き方を見つけられるように「就労選択支援」を開始。一人ひとりが無理のないペースで、キャリアの方向性を見つけていける新しい支援体制を導入しました。

「就労選択支援」とは

就労選択支援とは、働く準備に入る前の段階で

・どんな働き方が自分に合っているのか

・どんな作業なら無理なく続けられるのか



といったことを、専門スタッフと一緒に整理していくための支援です。

利用の流れ

支援開始時、まずは「一般就労（アルバイトを含む）の経験があるかどうか」を確認します。

・経験がある方：就労継続支援B型のご利用へ

・経験がない方：就労選択支援からスタートし、自分に合った進路を一緒に考えます

段階的なステップを設けることで、利用者様一人ひとりが「自分のペースで働く準備」を始めることができるようになっています。

「就労選択支援」の進め方

「GIF-TECH’s」では、以下の流れで就労選択支援を実施します。

１. アセスメントの実施

短期間（1ヶ月～最大2ヶ月）の生産活動などを通じて、就労に関する適性・知識・能力の評価や「働くこと」への意向整理を行います。

１. 関係機関との連携調整

必要に応じて、学校・医療機関・支援機関などと連携し、支援体制を整えます。

３. 情報収集と提供

就労支援や雇用事例、社会資源などの情報を収集し、利用者様の進路選択に役立つ情報を提供します。

４. 多機関によるケース会議

利用者様や関係機関の担当者とともにケース会議を開き、アセスメント結果をもとに今後の方向性を共有します。

「就労選択支援」でできること

「就労選択支援」では、パソコン作業や軽作業などの実践的な体験を通じて、

少しずつ利用者様一人ひとりの得意分野や好きなことを見つけていきます。

・専門スタッフ（生活支援員・サービス管理責任者）が、一人ひとりの特性やご体調、希望を丁寧に整理

・自分では気づかなかった強みや可能性を発見

・職場体験や企業実習の機会もあり、働くイメージをより具体的に

焦らず、自分のペースで「働く準備」を進められるのが大きな特徴です。

自分らしい未来へ、一歩ずつ



働き方は、人それぞれ違います。

「すぐに働くこと」だけが正解ではありません。

まずは「自分にとって心地よい働き方」「無理なく続けられる仕事」を一緒に考えていくことが、これからの未来をつくる第一歩となります。



「GIF-TECH’s」は、就労継続支援B型に加えて「就労選択支援」を導入し、

一人ひとりが自分らしいペースで成長していける環境づくりを目指しています。

お問い合わせ先

WellsTech株式会社

Email：info@wellstech.jp

公式サイト：https://wellstech.jp/

GIF-TECH’s 板橋区役所前オフィス

TEL：03-6820-0731

サイト：https://gif-techs.itabashi.wellstech.jp/

GIF-TECH’s 志村坂上オフィス

TEL：080-7957-6792

サイト：https://gif-techs.shimurasakaue.wellstech.jp/

広報担当： 鈴木ここの