【再入荷】RORRY「M5」次世代4in1ワイヤレス充電器が40％OFFで復活！

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd

デスク周りのケーブルが散乱している──

モバイルバッテリーの充電を忘れて焦る──

そんな日常の“充電ストレス”を解消する、RORRYの最新4in1ワイヤレス充電ステーション「M5(https://amzn.to/3XsUqJv)」が

ついに数量限定で再販決定。

再入荷を記念し、通常価格19,990円（税込）→ 40％OFFの11,994円（税込）にて販売いたします。

キャンペーン期間は 2025年11月10日（月）23:00～11月16日（日）23:59。

■ 製品概要

4in1・全デバイス対応

iPhone、Apple Watch、AirPodsを同時にワイヤレス充電できる、究極の多機能設計。

さらにiPhone用のMagSafe対応充電パッドは着脱可能で、外出時にはモバイルバッテリーとしても使用できます。

デスクからトラベルまで、シーンを問わずスマートな充電体験を実現します。

45Wの驚異的パワー × 10000mAh大容量

本体には45Wの高出力ポートを搭載し、MacBookやiPadなどの大型デバイスも高速充電可能。

iPhoneは最大15W、Apple Watchは5Wで急速充電をサポート。

さらに10000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、約16mmの薄型設計で携帯性も抜群。

1泊2日の出張でも安心のパワーを提供します。

強力N54マグネット × スタンド機能

MagSafe対応マグネットがスマートフォンをピタッと固定。

動画視聴やビデオ通話時に便利な角度調整スタンドとしても使用可能。

ワイヤレスながらも安定感のある設計で、機能美を追求しています。

直感的デザインと安全設計

LEDインジケーターで充電状態を一目で確認可能。

さらに、過充電防止・過放電防止・過熱防止など6重の安全保護システムを搭載。

PSE、FCC、RoHSなど各種認証をクリアし、ビジネスシーンでも安心して使用できます。

未来感×高級感の融合デザイン

アルミボディとミニマルなラインが織りなす洗練デザイン。

“テクノロジー × アート”をコンセプトに、機能と美しさの両立を実現。

ギフトにも最適な高級パッケージ仕様でお届けします。

■ 販売情報

通常価格：19,990円（税込）

特別価格：11,994円（税込・40％OFF）(https://amzn.to/3XsUqJv)

販売期間：2025年11月10日（月）23:00～11月16日（日）23:59

販売ページ：https://amzn.to/3XsUqJv