ラックアンガス牛×職人仕込みのハンバーグ！注目の「アルトラーチェ」から限定メニュー誕生

北海道北広島市のジェラート＆ピッツァ専門店「ARTLACZE（アルトラーチェ）北広島店」（所在地：北海道北広島市美沢5丁目1-1）は、100％国産飼料育ちのアンガス牛、生産者「宮北牧場」（北海道北広島市）と、人気ハンバーグ専門店「ノースコンチネント」（札幌市）との三者コラボによる特製ハンバーグを、2025年11月1２日（水）より期間限定で販売いたします。

【地域発・食の魅力を一皿に】“本気のハンバーグ”が誕生！

本商品に使用する肉は、北広島市にある「宮北牧場」は国内では数少ない100％国産飼料育ちの「ブラックアンガス牛」。肉本来の旨みやジューシーさが特徴で、札幌の人気ハンバーグ店の味を再現した「ノースコンチネントの素」をベースに仕上げました。

ソースはアルトラーチェ商品「肉のたれ」におろし玉ねぎを加えたオリジナルのシャリアピンソース。アルトラーチェ自慢のインカのめざめのポテトフライを添えた、贅沢なメニューとなっております。

ランチタイムは窯で焼き上げたフォカッチャとのセットがおすすめです。

【販売概要】

・商品名：ノースコンチネント監修 鉄鍋ハンバーグ

・販売開始日：2025年11月12日（水）～

・販売場所：ARTLACZE（アルトラーチェ）Gelato＆Pizza 北広島店

・価格：単品 1,458円（税込） フォカッチャセット 1,620円（税込）

【北広島市の上質な牛肉 宮北牧場】

宮北ファームロゴ

北海道北広島市で創業50年以上、肉牛の一貫生産を行っている畜産農家。自社で育てたデントコーンを含む国産飼料100%にこだわったアンガス牛を生産し生協やふるさと納税などを通じて、地域農業の発展にも貢献。オリジナルブランド和牛「きたひろ姫牛」も展開しています。

【北海道を味わうハンバーグ ノースコンチネント】

ノースコンチネント 宮の森本店

札幌を中心に展開するハンバーグ専門店。

北海道産食材にこだわり、牛・豚・鶏・鹿といったバリエーション豊かな北海道産のお肉を使ったハンバーグを毎日手ごねで仕上げるジューシーなハンバーグが多くのファンに支持されている押しも押されもせぬ大人気店。

ARTLACZE（アルトラーチェ）Gelato &Pizza 北広島店

アルトラーチェ北広島店

「ARTLACZE（アルトラーチェ）」は、2011年に北海道北広島市で創業したジェラート専門店です。2024年4月、同市美沢地区に移転・リニューアルオープン。店名には「北海道牛乳（ラテ）の多様性・可能性を最大限に活かし、芸術（アート）へ昇華させたい」という想いのもと、素材にこだわった手作りジェラートと本格石窯焼きピッツァを提供。地元住民はもちろん、北海道内外から多くのファンに愛されています。

【店舗情報】

ARTLACZE（アルトラーチェ）Gelato＆Pizza北広島店

〒061-1121 北海道北広島市美沢5丁目1番1 キャンパーズアンドアングラーズ北広島敷地内

TEL：011-807-7875

営業時間・定休日等は公式SNSをご覧ください。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社キャンパーズアンドアングラーズ

担当：引地

TEL：080-4328-7711