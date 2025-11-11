ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」の引受けについて(株式会社Ｇｉｒａｆｆｅ・コーポレーション)

株式会社中国銀行

当行では、私募債発行を通じ、地域社会に貢献する企業を応援しております。５月３０日（金）に、株式会社Ｇｉｒａｆｆｅ・コーポレーションの『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」※』の引受けと財務代理人を務めました。その手数料の一部を使い特定非営利活動法人広島こども食堂支援センターへ新米を同社と当行の連名にて寄贈いたします。

※『ＳＤＧｓ私募債「地域応援型」』

ＳＤＧｓに関連した地域社会への貢献を目的として、私募債発行企業からいただく手数料の一部で備品などを購入し、私募債発行企業が指定するＳＤＧｓに関連する先へ当行と発行企業の連名にて寄贈する私募債。

【発行企業および私募債の概要】- 銘 柄 名 ：株式会社Ｇｉｒａｆｆｅ・コーポレーション 第３回無担保社債（当行保証付および適格機関投資家限定）- 所 在 地 ：広島市安佐南区上安２丁目１０-２９-２Ｆ- 代 表 者 ：松倉 厳- 業 種 ：太陽光発電パネル設計・販売業- 売 上 高 ：３１４百万円（令和７年５月期）- 発 行 額 ：５０百万円- 発 行 日 ：令和７年５月３０日（金）- 発行期間 ：３年- 返済方法 ：定時償還（半年毎分割償還）- 資金使途 ：運転資金- 寄 贈 先 ：特定非営利活動法人広島こども食堂支援センター（１１月１３日（木）１０時よりビッグフロントひろしまにて寄贈式を開催いたします）- コメント ：当社は「子どもたちの未来を守るため、太陽光で創った電気で暮らすことが当たり前の社会に」という企業理念のもと、広島、山口のみなさまが使う電気をすべて太陽光発電の電気で賄いたいという想いで、事業をおこなっています。夢に向かってできる限りのことを精一杯やっている企業です。