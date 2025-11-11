コールドチェーン物流市場：グローバル調査報告書 - 需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2024年～2033年）である
Survey Reports LLCは、2025年11月に調査レポート「コールドチェーン物流市場の温度タイプ別（チルド、冷凍、超低温）セグメンテーション、用途別（食品・飲料、医薬品 ）、技術別（急速冷凍、蒸気圧縮、プログラマブルロジックコントローラ） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）を発行したと発表した。これは、コールドチェーン物流市場の予測評価を提供する。コールドチェーン物流市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
コールドチェーン物流市場の概要
コールドチェーン物流とは、温度に敏感な製品の輸送、保管、流通を指し、サプライチェーン全体を通じて、製品が規定の温度範囲内に保たれることを保証する。このプロセスは、食品、医薬品、化学製品などの腐りやすい製品の品質と安全性を維持するために極めて重要である。コールドチェーンは、冷蔵貯蔵庫、断熱パッケージ、温度制御車両などの専門的なインフラに依存している。高度なモニタリングシステムは温度条件をリアルタイムで追跡し、腐敗や汚染のリスクを最小限に抑える。効果的なコールドチェーン・ロジスティクスは、製品の保存期間を延長し、規制順守を維持することで、国際貿易、医療、食糧安全保障において重要な役割を果たしている。
Surveyreportsの専門家は、コールドチェーン物流市場の調査を分析し、2024年にコールドチェーン物流市場規模が3605億米ドルに達すると予測した。さらに、コールドチェーン物流市場のシェアは、2033年末までに1兆2629億米ドルに達すると予測されている。コールドチェーン物流市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約14.1%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なコールドチェーン物流市場分析によると、食品・飲料および医薬品輸送におけるコールドチェーン需要の高まり、世界経済への貢献、温度に敏感な製品に対する需要の高まり、厳格な規制要件、国際貿易の増加を要因として、コールドチェーン物流市場は拡大するだろう。コールドチェーン物流市場における主要企業の一部には、アメリコールド・ロジスティクス社、リネージ・ロジスティクス・ホールディング社、ユナイテッド・ステーツ・コールド・ストレージ社、バリス・ロジスティクス社、ワバシュ・ナショナル・コーポレーション社、ニューコールド・アドバンスト・コールド・ロジスティクス社（オランダ）、ソノコ・サーモセーフ社（ソノコ・プロダクツ・カンパニー）、ユナイテッド・パーセル・サービス社、A.P.モラー・マースク社、ニチレイ、ティップマン・グループ
当社の「コールドチェーン物流市場」調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。また、当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
