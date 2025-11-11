【iOS】日本専用版moomooアプリ リリースのお知らせ-moomoo証券

moomoo証券株式会社

moomoo証券株式会社（ムームー、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊澤フランシスコ、以下「moomoo証券」）はこの度、AppleのApp Store最新ポリシーに基づき、「日本専用版」のmoomooアプリをリリースいたしました。



App Storeの要件に準拠するための新アプリリリースであり、お客様の口座、資産、既存機能に影響は一切ございません。また、Androidをご利用のお客様は、引き続き「グローバル版」のmoomooアプリをご利用いただけます。

なお、機能アップデートはどちらのアプリでも引き続き行われますので、ご安心ください。



最新版アプリ(iOS)の入手方法

スマートフォンよりダウンロードしてください。 ダウンロードはこちら(https://smartlink.jp.moomoo.com/r/yM4k1XzDR)から

新アプリでは、アプリアイコンに「JP」などの地域識別子が追加されます。これにより、ご利用地域のバージョンをより簡単に判別できるようになりました。

iOS 日本専用版moomooアプリ

現在のグローバルアプリについて

現在ご利用中のアプリも、これまで通り問題なくお使いいただけます。ただし、そのままグローバル版アプリを使用し続ける場合、アップデートは手動で行う必要があります。

一方、日本専用版の新アプリは自動更新に対応しており、常に最新の投資体験をご利用いただけるためこちらをおすすめいたします。新アプリをご利用いただいても、口座情報、資産、機能はすべてそのまま安全に引き継がれます。



ご不明点がございましたら、アプリ内のカスタマーサポート、またはお電話（携帯電話から 03-6387-9318（通話料有料）平日8:30～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く））までお問い合わせください。

FAQ

Androidの場合はどうなりますか？

- Android（Google Play）では、日本専用版アプリの配信はありません。これまで通りグローバル版アプリをご利用いただけます。どちらのアプリでも機能や使用感に違いはありませんので、ご安心ください。

iOSユーザーですが、新しい日本専用版アプリをダウンロードしない場合はどうなりますか？

- 現在のグローバル版アプリを引き続きご利用いただけます。 ただし、日本のApp Storeでは今後グローバル版アプリが表示されなくなるため、自動アップデートは行われません。より快適なご利用環境のため、日本専用版アプリのダウンロードをおすすめいたします。なお、グローバル版アプリを手動でアップデートすることも可能です。

グローバル版アプリと日本専用版アプリに機能の違いはありますか？

- 機能の違いはございません。どちらのアプリも引き続きアップデートが行われます。ただし、iOSでグローバル版アプリをご利用の場合は、手動でのアップデートが必要となります。

日本専用版アプリをダウンロードすると、スマートフォン内にアプリが2つになりますか？

- はい。新しい日本専用版をダウンロードしても、元のアプリはそのまま残り、2つのmoomooアプリがスマートフォンに表示されます。なお、新しい日本専用版アプリはアイコン右下に「JP」と表示されています。また、2つのアプリはどちらもそのままお使いいただけますが、2つのアプリを併用しない場合は、現在のグローバル版アプリを削除していただいて問題ありません。

日本専用版アプリにログインすると、以前のグローバル版アプリはログアウトされますか？

- いいえ、自動ログアウトされることなく、両方ともログインすることが可能です。

新しい日本専用版アプリを初めてダウンロードした場合のログイン方法は？

- 新しい日本専用版アプリは、同じデバイス上でのログインとなるため、3段階認証は不要です。お持ちの「moomoo ID」と「パスワード」を入力し、通常通りログインしてください。

App Storeでmoomooアプリが2つ表示されています。どちらをダウンロードすれば良いですか？

- アプリアイコン右下に「JP」と表示されている新しい日本専用版アプリをダウンロードしてください。なお、新旧アプリが一時的に併存しているため、11月12日以降は新しい日本専用版アプリのみが表示される予定です。

新しい日本専用版アプリがApp Storeに表示されません。どうすればよいですか？

- App Storeの設定で、対象地域が「日本」になっていない可能性があります。お手数ですが、Apple Account（旧Apple ID）の地域設定をご確認ください。

【設定方法】 設定 → 一般 → 言語と地域 → 地域 → 「日本」に設定

その後、再度App Storeで「moomoo」と検索をお試しください。上記方法でも表示されない場合は、こちら(https://smartlink.jp.moomoo.com/r/yM4k1XzDR)からダウンロードをお願いいたします。

moomoo証券について

2018年に米国・シリコンバレーで生まれた投資アプリ「moomoo」は、一人ひとりの投資目標を実現するために革新的かつ使いやすい投資ツールの提供のほか、アプリ内で全世界2,700万人(※1)以上の個人投資家が集まる掲示板サービスを運営し、世界中の投資家たちが最新の情報を共有し合い、学び合い、成長することをサポートしています。(※2)日本では2022年10月にmoomoo証券株式会社（東京都渋谷区）としてサービスを開始し、24年末には国内で150万ダウンロード(※3)を実現しました。米国、カナダをはじめとした世界各国でのビジネス展開で培った技術力を武器に、日本の個人投資家の利益に貢献すべく独自のツール開発を行っています。

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

※1 全世界のユーザー数。参照元：Futu Holdings Limitedの2025Q2の決算公告。

※2 サービスや機能によっては、口座開設などの条件を満たす必要があります。

※3 Sensor Tower集計によるアプリ名「moomoo」の累計ダウンロード数。すべてのサポートデバイス（iOS/Android）の合計値 集計期間：2022年10月27日～2024年12月17日

※本資料はmoomoo証券による提供です。本資料における第三者のロゴ・商標・肖像は、当社の営利目的で利用することはなく、情報の識別のみを目的としております。該当するロゴ・商標は各々の所有者に属します。

Apple、App Storeは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

【会社概要】

会社名：moomoo証券株式会社

代表者：代表取締役社長 伊澤フランシスコ

所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル 11F、14F

TEL：03-6845-3636 FAX：03-3409-1533

E-Mail：moomoojp-mkt@jp.moomoo.com

URL：https://moomoo.com/jp(https://moomoo.com/jp)

金融商品取引業者：関東財務局(金商)第3335号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会



【免責事項】

取引の対象銘柄・手数料・リスクの詳細は弊社Webサイトでご確認ください。アプリに掲載されるコンテンツや投資情報は、全てのお客様にとって適切であるとは限りません。当社は情報の正確性、完全性、有効性を保証いたしません。各取引商品等は、為替変動や価格変動等によって損失が生じる恐れがあります。お取引の際は契約締結前交付書面等を十分にご理解の上、総合的な投資判断はご自身で決めていただきますようお願いいたします。