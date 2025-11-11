ナノテクノロジーと標的治療のブレークスルーにより、薬物送達技術市場は2033年までに75億7000万米ドルに達すると予測
グローバルなドラッグデリバリー技術市場は、今後数年間で著しい変革期を迎える見込みです。世界の薬物送達技術市場規模は、2024年には15億米ドルと推定され、2025年の18億米ドルから2033年には75億7000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025～2033年）中、年平均成長率（CAGR）19.7%で成長が見込まれます、先進的かつ患者中心のドラッグデリバリーソリューションへの需要が急速に高まっていることを示しています。
医療を変革する先端的ドラッグデリバリーシステム
ドラッグデリバリー技術は、医薬品を正確かつ安全に投与するための多様な方法、製剤、システムを包括しています。経口錠剤、注射剤、経皮パッチ、吸入器から、ナノテクノロジーを活用したキャリアシステムまで、これらの技術は治療法の投与方法と吸収プロセスを根本から変えています。
その目的は、薬効やバイオアベイラビリティを高めるだけでなく、放出速度を制御し、副作用を最小限に抑えることで、患者の治療効果を最大化することにあります。ナノキャリアや制御放出型インプラント、標的ドラッグデリバリーなどの革新的技術が、精密医療の新たな境界を切り開いています。
市場の成長を牽引しているのは、ナノテクノロジー、生物製剤、遺伝子治療、mRNAプラットフォームの進化です。加えて、がん、糖尿病、心血管疾患、呼吸器疾患といった慢性疾患の増加が、効率的で長期的なドラッグデリバリーソリューションの需要を急拡大させています。
主な市場推進要因
慢性疾患の増加
世界保健機関（WHO）によると、心血管疾患は年間1,790万人の死亡原因となっており、世界全体の死亡の31%を占めています。また、関節炎、がん、糖尿病などの慢性疾患の罹患率も上昇しており、発展途上国では虚血性心疾患による死亡が71%、脳卒中が75%を占めると報告されています。
このような疾病負担の増大により、一定した治療効果を保ちつつ投与頻度を減らす革新的なドラッグデリバリーシステムの必要性が高まっています。
ナノテクノロジーの進化
ナノベースのドラッグデリバリーシステムへの移行は、製薬業界における大きな転換点となっています。ナノキャリアは薬剤の溶解性、安定性、標的性を高め、制御放出を可能にし、副作用を軽減します。
例えば、2024年1月、Samyang University の研究者らは、金ナノロッドと温度感受性ポリマーを組み合わせたナノファイバー型ドラッグデリバリーシステムを発表しました。これはpH応答性かつ光応答性の薬物放出を実現し、皮膚がん治療における精度を大幅に向上させました。
製薬企業が標的治療に重点を置く中で、ナノテクノロジーは今後もドラッグデリバリー技術の中核を担うと考えられます。
埋め込み型ドラッグデリバリーシステムの台頭
埋め込み型デリバリーシステムは、薬剤を長期間にわたり局所的かつ持続的に放出できる点で、慢性疾患の治療を革新しています。これにより、患者の服薬アドヒアランス向上と治療効果の最適化が可能になります。
2024年2月、Celanese Corporation は Glaukos 社の埋め込み型ドラッグデリバリーシステム iDose TR を発表しました。この製品は VitalDose EVA プラットフォーム を基盤としており、2023年12月に米国FDAの承認を取得しました。
