音のエア・コンディショナー効果を評価して、11月6日（木）にオープンした上島珈琲店には店内に「有料試聴ルーム」が！ 人の心とからだを調律するエムズシステムの波動スピーカーを導入。
ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社様は、
『上島珈琲店溜池山王駅前店』にて世界でも稀な、「有料試聴ルーム付き」珈琲店を11月6日にオープンいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333935&id=bodyimage1】
ここ溜池山王駅前店ではエントランス前のオープンスペースに白い屋外用スピーカー『WR1001』を設置。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333935&id=bodyimage2】
そして店の奥には、照明を落としたコーナーに、『RS0802-Pro』の置き型を採用しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333935&id=bodyimage3】
さらにその奥には有料でエムズシステムの波動スピーカーをゆっくりと堪能できるパーラールームを設置。ターンテーブルに載せたアナログレコードの音や、顧客自身のスマートフォンからブルートゥースで好きな楽曲を簡単に楽しめるシステムを導入しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333935&id=bodyimage4】
人の心とからだの調律を目的とした独自の技術と音響ノウハウを活かし、現代社会が抱えるさまざまな問題の解決に大きく寄与できると考えています。「自然な音」が自然に広がることから、現代の閉塞感のある環境をより気持ちよく改善するための空間調整機能が評価され、「音のエア・コンディショナー」としてホテル、レストラン、バー、カフェ、オフィス、病院、学校、シニアマンションなどでも広く採用されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333935&id=bodyimage5】
配信元企業：有限会社エムズシステム
