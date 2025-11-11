2025年台湾設計展「(((彰化行)))」（Taiwan Design Expo ″(((Changhua)))″）が記録的な規模と来場者数で閉幕、デザインによって変貌した新たな彰化の姿を発信

台北、2025年11月11日 /PRNewswire/ -- 毎年さまざまな場所で開催され、2025年に23回目を迎える台湾設計展（Taiwan Design Expo）は、デザイン業界にとってきわめて重要なイベントです。Taiwan Design Research Instituteが主催するこの盛大なイベントは、若い世代やデザイン業界の注目を集めるだけでなく、開催地域ならではの文化的背景や魅力に来訪者が深く触れられる場ともなっています。この展覧会は、地域の文化的アイデンティティや誇りを高めるだけでなく、その地域ならではの都市ブランドを確立し、地域の魅力を育み、都市ガバナンスにデザイン思考を戦略的に組み込んで開催都市の知名度を高めます。





2025年台湾設計展（2025 Taiwan Design Expo）が彰化で初開催されました。「(((彰化行)))（(((Changhua)))）」をテーマに掲げた今回の展覧会は、さまざまな資源を調整および分配してきた戦略拠点である彰化の伝統を体現し、同地域が持つ革新的な能力を鮮やかに打ち出しています。この展覧会は彰化市、鹿港鎮、彰南（田尾、田中）の3つの地区にまたがって開催され、その規模と会場数の点で同イベント史上最も野心的なものとなりました。彰化展区では、地元の優れた製造技術とデザイン力を紹介し、鹿港展区では、100年にわたる人文主義の歴史と精神文化の伝統を称える展示を行いました。彰南展区では、知られざる産業分野のリーダー企業に加え、活気あふれる花卉園芸部門にスポットライトを当てた催しとなりました。

このイベントは、展示にとどまらず、公共空間全体の刷新や産業の活性化を含め、都市の持続的なイノベーションを推進してきました。たとえば、より人に優しい都市環境を作り上げ、公共アメニティの質を底上げすること、彰化駅と扇形車庫での乗客の流れと道案内システムを合理化すること、ビジネス・アドバイザリー・サービスやブランディング支援を通じて小西商圏（商業地区）に新たな息吹を吹き込むこと、そして地域産業の向上と変革を促進することなど、取り組みは多岐にわたります。こうした取り組みは、デザイン思考を取り入れた都市ガバナンスがより多方面に効果をもたらすことを狙いとしています。

2025年台湾設計展（2025 Taiwan Design Expo）は、台湾の物流、商業、文化交流の拠点として彰化が長年果たしてきた役割を力強く示す催しとなりました。今回のイベントの成功を受け、デザインの勢いは、都市の将来の発展に無限の可能性を切り開いていくでしょう。

