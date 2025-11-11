【TAC】情報処理講座「早割キャンペーン第２弾」期間限定でなんと…10,000円割引！ ＼11/30まで！申込締切迫る！／

TAC株式会社

基本情報技術者とは？

情報処理技術者への登竜門

基本情報技術者はITエンジニアの登竜門とも呼ばれており、基本情報技術者試験をクリアすることは、エンジニアとして企業で働くための第一歩といえます。試験範囲を学習することでITを戦略的に活用できる能力が身につき、この試験に合格していることは、ITに関連する基本的な知識・技術を身につけていることの証明となります。

TAC情報処理講座の最上級コース「本科生プラス」とは

初めてチャレンジする方を徹底サポートする入門講義付き

初めて情報処理技術者試験を目指す方から「ITが得意ではないので学習が継続できるか不安」という声を多く聞きます。そんな声にお応えした本科生プラスは、初学者専用の「入門講義」を設け、科目A試験を解くための基礎知識をじっくり身につけていきます。TACならIT初心者でも安心して学習を続けることができます。

- 講義回数 ：全45回（基本的に2.5時間/回）- 授業開始 ：2025年10・11・12月（学習期間：３~６ヵ月）- 受講形態 ：Web通信／DVD通信／教室／ビデオブース- 割引後受講料：\74,000～（通常受講料より\10,000オフ）

TAC情報処理講座のスタンダードコース「本科生」とは

TACメソッドの詰まった短期合格のための戦略的カリキュラム

科目A試験対策は演習しながら知識を習得する「出るとこマスター」で効率よく学習し、早い時期からじっくり時間をかけて科目B試験対策を行うことで、自然と合格レベルに到達できるTACのスタンダードコースです。

- 講義回数 ：全35回（基本的に2.5時間/回）- 授業開始 ：2025年11・12月（学習期間：３~６ヵ月）- 受講形態 ：Web通信／DVD通信／教室／ビデオブース- 割引後受講料：\58,000～（通常受講料より\10,000オフ）

【10分でわかる】基本情報技術者試験ガイダンス（コース説明）

本科生プラス・本科生のコースを動画でご紹介します。

TACは1985年の情報処理講座開講以来、本試験問題を分析してデータを蓄積しています。その分析結果を踏まえて、テキスト・テストなどを作成しております。

- 基本情報技術者「本科生プラス」「本科生」コース説明- 選べる4つの学習メディア- 充実のフォロー制度- 担当講師のご紹介- オリジナル教材- 割引制度・お申込み方法

