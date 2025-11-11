こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Audi Concept C：刺激的な完全電動スポーツカーをプレビュー
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
（ドイツ本国発表資料）2025年10月20日、インゴルシュタット： Audi Concept Cは、アウディの未来を象徴するモデルです。紛れもないデザイン言語を備え、将来のモデルを予見させるとともに、新しいインテリアの体験を提供します。これは新しいデザインフィロソフィーの最初の具現化であり、明快さ、エモーショナルなアピール、卓越した技術、そして知性的なデザインという4つの原則を体現しています。そして公道走行認可を受け、これらの特性を実際にドライビングを通じて体験することができます。
Audi Concept Cは今年9月初旬にミラノでデビューし、その後すぐにミュンヘンのIAAモビリティ2025における特設スタンドにも登場しました。この完全電動のロードスターは、明快さ、技術、知性、そしてエモーションというアウディの4つの新しいデザインの原則を唯一無二の融合により、人々を魅了しました。
この公道走行が可能なコンセプトカーは、デザイン、スピード、エモーションを核心に据え、息をのむような走行ダイナミクスを備える完全電動スポーツカーとして将来登場する市販モデルを予見させます。Concept Cと同様に、市販モデルもオープントップドライビングのスリルと、ハードトップのエレガンスをシームレスに融合します。
Concept Cは、そのプロポーション、表面、そしてディテールにより、大胆かつ独自のアイデンティティを確立し、アウディの未来を形づくるうえで決定的な役割を果たします。インテリアは、厳選された素材とカラーによって最高品質のクラフトマンシップを示しています。これらの素材は空間を形づくるだけでなく、触覚的・視覚的・エモーショナルな体験を創出します。デザイン、美学、操作エレメントの相互作用が、五感すべてに訴えかけます。
Audi Concept Cのインテリアは、テクノロジーとエモーションのユニークな融合を実現しています。巧みに統合されたテクノロジーは、物理的なスイッチによる機械的な品質の高さと「アウディクリック」と呼ぶ洗練された操作音によって、が直感的なユーザー体験を可能にしています。ステアリングホイールとセンターコンソールの触感的な操作エレメントは、操作時の明快さと精密さをさらに強調しています。デジタルエレメントは常に近くにありながらも、決して支配的ではありません。折りたたみ式の10.4インチディスプレイは、作動時まで格納され、穏やかで整理されたインテリアを保ちます。情報は必要なときにのみ、シームレスかつ適切に表示されます。
革新的な技術への大胆な挑戦とデザインの妥協なき融合は、アウディのDNAに深く根ざしています。 Audi TT、R8、RS 6（C6、2004年）、そしてAuto Union Type C レーシングカーといったブランドの伝説的なモデルの多くがこの融合に含まれています。Audi Concept Cはその伝統を力強く継承し、「明快さ」という新たな時代へのアウディの大胆な一歩を示しています。
