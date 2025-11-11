ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

北海道は広大な大地と澄んだ空気、清らかな水に恵まれており、野菜、果実、穀物、酪農など、日本有数の農畜産物の宝庫です。

キャンペーン期間中は、対象商品約500点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。



ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/



【おすすめ商品】

■秋の恵みギフトセット

セット内容：キタアカリ 約２ｋｇ、レッドムーン 約２ｋｇ、玉ねぎ 約２ｋｇ、赤玉ねぎ 約１ｋｇ、りょうおもい南瓜 １玉、ゆり根 ２玉、令和７年産ゆめぴりか ２ｋｇ

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-1010518/

北海道の大地が育んだ旬の味覚を詰め合わせたセットです。

ほくほくの「キタアカリ」や、彩り豊かな「レッドムーン」、甘みたっぷりの「りょうおもい南瓜」、新米「ゆめぴりか」など、全７品を厳選しました。ご家庭用はもちろん、贈り物にもぴったりです。





■余市町産 ふじ １０玉

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2010082/

長年愛され続ける王道品種りんご「ふじ」。北海道余市町の豊かな自然が育んだ、甘み・香り・食感の三拍子そろった逸品です。果肉はシャキッと硬めで、酸味と甘味のバランスも絶妙です。





■北海道限定 特別純米 男山 720ml

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4880003/

北海道旭川市の名水と、北海道産酒造好適米「吟風（ぎんぷう）」を使用し、厳寒の地で丁寧に仕込まれた特別純米酒「男山」。芳醇で深みのある、やや辛口な味わいをぜひお楽しみください。









【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年10月1日（水）～11月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/









【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown