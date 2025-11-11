北海道「ホクレン」ショップの商品 約500点が「お客様送料負担なし」で販売中！
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、対象の商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。
北海道は広大な大地と澄んだ空気、清らかな水に恵まれており、野菜、果実、穀物、酪農など、日本有数の農畜産物の宝庫です。
キャンペーン期間中は、対象商品約500点が「お客様送料負担なし」で購入することができます。
ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c1001/
【おすすめ商品】
■秋の恵みギフトセット
セット内容：キタアカリ 約２ｋｇ、レッドムーン 約２ｋｇ、玉ねぎ 約２ｋｇ、赤玉ねぎ 約１ｋｇ、りょうおもい南瓜 １玉、ゆり根 ２玉、令和７年産ゆめぴりか ２ｋｇ
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-1010518/
北海道の大地が育んだ旬の味覚を詰め合わせたセットです。
ほくほくの「キタアカリ」や、彩り豊かな「レッドムーン」、甘みたっぷりの「りょうおもい南瓜」、新米「ゆめぴりか」など、全７品を厳選しました。ご家庭用はもちろん、贈り物にもぴったりです。
■余市町産 ふじ １０玉
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-2010082/
長年愛され続ける王道品種りんご「ふじ」。北海道余市町の豊かな自然が育んだ、甘み・香り・食感の三拍子そろった逸品です。果肉はシャキッと硬めで、酸味と甘味のバランスも絶妙です。
■北海道限定 特別純米 男山 720ml
ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4880003/
北海道旭川市の名水と、北海道産酒造好適米「吟風（ぎんぷう）」を使用し、厳寒の地で丁寧に仕込まれた特別純米酒「男山」。芳醇で深みのある、やや辛口な味わいをぜひお楽しみください。
【国消国産（こくしょうこくさん）概要】
ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。
１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。
【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】
１．期 間：2025年10月1日（水）～11月末日
２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。
※ 送料はＪＡグループが負担します。
※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。
３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown