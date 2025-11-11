日本の都市型セキュリティスクリーニング市場規模、シェア報告、成長要因および予測見通し（2025～2035年）
KD Market Insightsは、市場調査レポート『日本の都市型セキュリティスクリーニング市場の将来動向と機会分析 ― 2025～2035年』を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を下すことができるよう設計されています。本調査では、KD Market Insightsの研究者が一次・二次調査の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、ならびに市場参入戦略（GTM）の把握を行いました。
調査レポートによると、日本の都市型セキュリティスクリーニング市場は2025年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）9.9％で成長し、2035年末までに13億9,080万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は4億9,520万米ドルの収益と評価されました。
日本の都市型セキュリティスクリーニング市場の規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来見通し
市場概要
日本の都市型セキュリティスクリーニング市場は、公共安全、国家安全保障、重要インフラ防護への関心の高まりを背景に、著しい成長を遂げています。世界でも有数の都市化・技術先進国である日本は、テロ、密輸、サイバー・フィジカル脅威、大規模イベントの安全確保など、さまざまな課題に直面しています。X線スキャナー、金属探知機、爆発物検知装置、顔認識システム、AI搭載監視システムなどを含む都市型セキュリティスクリーニング技術は、市民と公共空間の安全を守る上で重要な役割を担っています。
市場拡大は、東京・大阪・横浜といった高密度都市圏におけるスマートシティ構想やテロ対策を重視する日本政府の取り組みによって支えられています。東京2020オリンピックや地政学的緊張の高まりを契機に、高度な都市型スクリーニング・監視システムの需要が急増しました。
さらに、AI画像解析、統合型セキュリティプラットフォーム、非接触スクリーニング技術の進展により、空港、鉄道駅、官公庁、商業施設などで近代化が進んでいます。従来型の検知システムから、リアルタイムで脅威を特定し人的ミスを最小限に抑えるスマートネットワーク型ソリューションへの移行が進んでいます。
市場規模とシェア
日本は、強固な技術基盤、堅牢なインフラ、積極的な安全政策により、アジア太平洋地域の都市型セキュリティスクリーニング市場において重要なシェアを占めています。特に、交通インフラ安全対策、政府監視システム、民間インフラ保護への投資が市場を牽引しています。
主要都市圏では、AI映像解析、生体認証アクセス制御、IoT対応モニタリング機器など、物理・デジタル技術を統合した多層的スクリーニングシステムが導入されています。COVID-19の影響を受けて、衛生面や非接触セキュリティを重視したミリ波スキャナーやサーマルイメージングの採用も急増しています。
また、商業不動産、企業キャンパス、イベント運営分野など、民間部門でも新たな安全基準への適合と利用者の安心確保を目的に高度なスクリーニング技術への投資が進んでいます。
成長要因
都市化と人口密度の上昇：メガシティの発展に伴い、強固な監視・脅威検知システムの需要が増加。
