電子機器製造サービス（EMS）市場：グローバル調査報告書 - 需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLCは、2025年11月に「電子機器製造サービス（EMS）市場：サービス別（電子機器製造サービス、エンジニアリングサービス、試験および開発実装、物流サービス、その他（アフターセールスなど））、産業別（民生用電子機器、自動車、重工業製造、航空宇宙・防衛、医療、IT・通信、その他（エネルギー・公益など））- グローバル市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、電子機器製造サービス（EMS）市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、そして脅威など、主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
電子機器製造サービス（EMS）市場の概要
電子機器製造サービス（EMS）とは、OEM（相手先ブランド製造業者）に代わり、電子部品およびアセンブリの設計、製造、試験、流通、さらにはアフターサービスまでを提供する企業を指す。EMSプロバイダーは、プリント基板実装（PCBA）、システム統合、試作、サプライチェーン管理などの工程を担っている。彼らは、民生用電子機器、自動車、通信、医療、産業自動化といった産業分野にサービスを提供している。OEMがEMS企業に業務を委託することで、生産コストの削減、効率の向上、そして製品設計やマーケティングといった中核業務への集中が可能となる。EMS産業は、電子機器需要の増加、急速な製品革新、そしてグローバルな製造柔軟性の向上によって牽引されている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点で電子機器製造サービス（EMS）市場の規模は6,496億ドルであった。また、2035年末までに1兆2,379億ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約6.9%で推移すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な電子機器製造サービス（EMS）市場分析によれば、同市場の規模拡大は、OEMによるアウトソーシングの増加、民生用電子機器およびIoTデバイスの拡大、デバイスの複雑化に伴うOEMの外部委託、さらに民生用電子機器、自動車、IoT／5Gといった最終用途分野の成長によって促進されると考えられている。電子機器製造サービス（EMS）市場における主要企業としては、Benchmark Electronics Inc、Flex Ltd、Jabil Inc、Celestica Inc、Wistron Corporation、Plexus Corporation、Fabrinet、COMPAL Electronics Inc、Creation Technologies、Venture Corporation Limited、Kimball Electronics Inc、ESCATEC、Neo Tech Inc、Dixon Technologies、PG Groupなどが挙げられる。
また、本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 電子機器製造サービス（EMS）市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界の電子機器製造サービス（EMS）市場の需要および機会分析（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）であり、国別（日本を含む）で提示する。
