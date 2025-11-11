発達ゆっくりさんも安心して泊まれる宿泊施設 Kids’ Play Villa ──「みんなが安心して笑顔になれる旅を」

・概要

株式会社キッズハウス

千葉県君津市にある一棟貸し宿泊施設「Kids’ Play Villa（キッズプレイヴィラ）」では、

発達や知的な特性をもつお子さま・ご家族にも安心して旅行を楽しんでいただけるよう、

2025年10月より【療育手帳をお持ちのご家族対象 2万円OFFキャンペーン】を開始いたしました。

この取り組みは、当施設オーナー自身が“発達ゆっくりさん”を育てる母である経験から生まれたもので、「どんな家族でも安心して笑顔で過ごせる旅を届けたい」という想いに基づいています。

■ 「ないなら、作ろう」──我が子の経験から生まれた宿

オーナー自身の子どもが発達ゆっくりさんであることをきっかけに、

旅行先で「危ない！」「やめて！」が止まらない、せっかくの旅行で親も子も疲れてしまう。

そんな家族のリアルな悩みを解決したいという想いから、KIDS’ PLAY VILLAは誕生しました。

子どもが思いきり遊び、大人は安心して見守れる空間を目指し、

施設を高いフェンスで囲ったり、家具の角を丸くしたり、転倒防止マットやネットを設置するなど、安全設計と遊び心の両立に徹底的にこだわっています。

オーナーの想いはこちらから :https://www.instagram.com/reel/DP7uI4lCQ5o/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==■ 施設の特徴

「子どもは自由に、大人は安心して」をテーマに

～安全な遊び場は、おとなの休息場～というスローガンを掲げています。

・一棟貸し（最大14名まで宿泊可能）

・屋内アスレチック・ネット遊具・漫画スペース・クレーンゲーム完備

・庭付きBBQテラス・キッズルーム・プロジェクター付きリビング

・角のない家具、低段差設計、ベビーゲート完備

・室内外ともに安全対策を重視したファミリー専用設計

■ キャンペーン概要

（１）療育手帳をお持ちのご家族対象 2万円OFFの取り組み

この取り組みは、障害や発達特性の有無に関わらず、すべての家族が安心して笑顔で過ごせる旅を支援する目的で行われます。

対象者：療育手帳をお持ちのお子さまがいるご家族

ご予約方法：予約時に【備考欄へ療育手帳をお持ちの旨】をご記載ください。確認後、宿泊料金から2万円を割引いたします。

（２）2026年4月2日「世界自閉症啓発デー」特別宿泊キャンペーン（抽選制）

この企画は、「世界自閉症啓発デー」をきっかけに、発達特性のあるお子さまとそのご家族に「安心して楽しめる旅」を届けたいという想いから実施いたします。

対象宿泊日：2026年4月2日（木）1泊2日

対象：発達や知的な特性をもつお子さまがいるご家族（1組限定）

料金：通常188,000円 → 特別価格42,000円 （税込）でご宿泊

応募方法：公式Instagram @kidsplayvilla_info の専用フォームよりお申し込み

応募締切：2025年11月30日（日）23:59まで

当選発表：2025年12月中旬（メールまたはDMでご連絡）

その他：当選者には、メールにて療育手帳の確認をさせていただきます

■ オーナーコメント

『我が家にも発達ゆっくりさんがいます。

だからこそ、「みんなが安心して遊べて、親も笑顔で見守れる場所があったらいいのに」

という想いからこの宿を作りました。

このキャンペーンをきっかけに、

「安心して出かけられる場所がある」と少しでも感じていただけたら嬉しいです。』

KIDS’ PLAY VILLAは、発達特性のあるお子さまを育てるご家族を含め、

すべての親子が安心して笑顔で過ごせる時間を届けるために、今後も福祉と観光の架け橋となる取り組みを続けてまいります。

寝室（プリンセスの部屋）寝室（雲の部屋）子どもの秘密基地インナーテラスでグランピング体験キッチン&ダイニング広いお庭

施設名：Kids' Play Villa（キッズプレイヴィラ）

HP：https://nowbooking.airhost.co/ja/houses/680019

Instagram：https://www.instagram.com/kidsplayvilla_info

タイプ：一棟貸し宿泊施設

定員：最大14名まで可

住所：千葉県君津市向郷字愛宕前1520-4

TEL：０３-６４５４-７８７５

アクセス：電車-久留里駅 徒歩約35分・車-館山自動車道「木更津東IC」から車 約15分

設備：プロジェクター、電気BBQグリル、室内アスレチック、屋外遊具 他

駐車場：有り（3台分：無料）

営業時間：IN15:00/OUT10:00

間取り：３LDK

延床面積：182平方メートル

備考：英語対応可、ペット不可

・運営会社 Nowhere Group株式会社

私たちは、Airbnb Partnersの一員として活動し、「つながりで未来を築き、世界中に笑顔を届ける」をビジョンに掲げ、全国25ヵ所で宿泊施設の企画・設計・運営を手がけております。実際の運営現場から逆算したリアルな施設づくりを強みに、宿泊施設の価値を未来へと繋ぎ、持続可能な観光と地域の発展に貢献してまいります。

会社名 Nowhere Group株式会社

住所 東京都中野区弥生町2-25-10

弥生町2丁目ビル

代表 竹内 剛

設立 2019年6月

従業員数 58名(アルバイト含む)

HP https://nowhere.group/

TEL 03-6454-7875

＊Airbnb Partners について

Airbnb Partners は、Airbnb Japan 株式会社が立ち上げたビジネスコミュニティです。

2018年に発足、現在は185（2025年3月現在）の企業・団体が参画しています。

国内の多種多様な企業や団体によって、ホームシェアリング市場の成長を目指すとともに、コミュニティから生まれる新たなアイディアを実現すべく協業・連携し、日々活動しています。

URL：https://airbnbnavi.tsite.jp/corporates/partners.html

・施設所有会社 株式会社キッズハウス

代表者：代表取締役 安田達朗

設立：2023年12月8日

事業内容：旅館業法に基づく、旅館・簡易宿所・ホテルの経営

・本件に関するお問合せ先

Nowhere Group株式会社

ホームページのフォームよりお問い合わせください

https://nowhere.group/contact/