半導体および電子部品製造市場：グローバル調査報告書 - 需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2025年11月に「半導体および電子部品製造市場：製品タイプ別（能動部品、受動部品、オプトエレクトロニクス部品、電気機械部品、離散部品）、用途別（民生用電子機器、通信、自動車、産業、医療）、技術別（アナログ技術、デジタル技術、ミックスシグナル技術）- グローバル市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」という調査報告書を発表したと公表した。この報告書は、半導体および電子部品製造市場の将来予測評価を提供しており、市場の成長要因、市場機会、課題、および脅威といった主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
半導体および電子部品製造市場の概要
半導体および電子部品製造産業は、電子機器やシステムを駆動するための重要なコンポーネントを生産することに焦点を当てている産業である。これには、半導体、集積回路（IC）、トランジスタ、ダイオード、センサー、その他の電子部品の設計、製造、組立が含まれる。これらはコンピュータ、スマートフォン、自動車、産業用機械などに使用されている。
この産業は、デジタル化、自動化、そして多様な分野における接続性の発展において極めて重要な役割を果たしている。主要な技術には、マイクロエレクトロニクス、ナノテクノロジー、フォトリソグラフィが含まれる。高性能かつ省エネルギーなデバイスへの需要拡大、および5G、AI、IoT応用の拡大により、半導体および電子部品製造分野は急速な技術革新と世界的な市場成長を続けている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年時点での半導体および電子部品製造市場規模は6,358億ドルであった。また、2035年末までに1兆915億ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）における年平均成長率（CAGR）は約 5.4%で推移すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な半導体および電子部品製造市場分析によれば、同市場の規模拡大は、以下の要因によって促進されると考えられている。すなわち、高度電子部品への需要増加、電気自動車および再生可能エネルギーシステムの成長、自動車・産業分野における電動化と先進応用、コネクテッドデバイスおよびスマートデバイスの普及、ならびにデジタル・トランスフォーメーションの進展である。半導体および電子部品製造市場における主要企業としては、Micron Technology Inc、Texas Instruments Inc、Jabil Inc、Samsung Electronics Co Ltd、Broadcom Inc、Nortech Systems Incorporated、SK Hynix Inc、Qualcomm Technologies Inc、Flex Ltd、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（TSMC）、Intel Corporationなどが挙げられる。
また、本調査報告書では、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析を含んでいる。さらに、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 各国における半導体および電子部品製造市場の規模、成長分析、および主要プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における半導体および電子部品製造市場の需要および機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
目次
● 各国における半導体および電子部品製造市場の規模、成長分析、および主要プレーヤーの評価である。
● 2033年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における半導体および電子部品製造市場の需要および機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言