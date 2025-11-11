AI統合とハイブリッドワークモデルの拡大により、世界のワークフォースアナリティクス市場は2033年までに100.2億米ドルに達すると予測
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333614&id=bodyimage1】
世界のワークフォースアナリティクス市場規模は、2025年に16億6,000万米ドルと評価され、2033年までに100億2,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.3%で成長すると見込まれています。
この急成長は、リモートワークおよびハイブリッドワークモデルの急速な普及、従業員エンゲージメントへの関心の高まり、さらに人工知能（AI）および機械学習（ML）といった先端技術の統合によって推進されています。
主要な推進要因やセグメントデータを詳しく見るには、以下のリンクから無料サンプルをダウンロードしてください：
https://straitsresearch.com/jp/report/workforce-analytics-market/request-sample
データ駆動型意思決定の採用拡大
COVID-19のパンデミック以降、企業は従業員管理の在り方にかつてない変化に直面してきました。ハイブリッドおよびリモートワーク環境への移行に伴い、従業員の生産性を測定・監視・最適化できる分析ツールの需要が急増しています。ワークフォースアナリティクスは、従業員のパフォーマンス、エンゲージメント、行動に関するデータを収集・解析し、生産性と収益性に直接影響を与えるデータ主導の意思決定を可能にします。
世界経済フォーラムの調査によると、2022年末までに85％の組織がビッグデータ分析を採用する見込みであり、データ中心の人事戦略へのシフトを示しています。多くの企業が、従業員離職の予測、定着率向上戦略の構築、人材計画の最適化にワークフォースアナリティクスを活用しています。
ワークフォースアナリティクスとは
ワークフォースアナリティクスとは、従業員データを体系的に収集・分析・報告し、人的資本管理を改善するプロセスです。主要なパフォーマンス指標を評価することで、企業は以下を実現できます。
人材獲得および人員計画の最適化
従業員エンゲージメントおよび生産性の向上
スキルギャップや離職リスクの特定
ダイバーシティ＆インクルージョン施策の改善
コンプライアンスおよび透明性の確保
最終的に、ワークフォースアナリティクスは戦略的意思決定を支える実用的なインサイトを提供し、競争力の強化とビジネス成果の向上をもたらします。
主な市場成長要因
内部要因
企業の合併・買収や組織再編といった大規模な変革において、ワークフォースアナリティクスは従業員の移行を管理し、生産性を維持するための重要なツールとなっています。優秀な人材の確保競争が激化する中、企業はデータ分析を活用して高業績人材を特定・育成・維持しています。
外部要因
グローバル化、スキル不足、フレキシブルな雇用形態の拡大などの労働市場動向が、企業の人材管理手法を変化させています。さらに、採用や昇進における公正性・透明性を求める規制要件が、ワークフォースアナリティクスの導入を促進しています。モバイルアプリやソーシャルプラットフォームから生じる膨大なデータの増加も、より精緻な人材インサイトを可能にしています。
完全な洞察と予測を確認するには、以下のリンクをご覧ください：
https://straitsresearch.com/jp/report/workforce-analytics-market
世界のワークフォースアナリティクス市場規模は、2025年に16億6,000万米ドルと評価され、2033年までに100億2,000万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.3%で成長すると見込まれています。
この急成長は、リモートワークおよびハイブリッドワークモデルの急速な普及、従業員エンゲージメントへの関心の高まり、さらに人工知能（AI）および機械学習（ML）といった先端技術の統合によって推進されています。
主要な推進要因やセグメントデータを詳しく見るには、以下のリンクから無料サンプルをダウンロードしてください：
https://straitsresearch.com/jp/report/workforce-analytics-market/request-sample
データ駆動型意思決定の採用拡大
COVID-19のパンデミック以降、企業は従業員管理の在り方にかつてない変化に直面してきました。ハイブリッドおよびリモートワーク環境への移行に伴い、従業員の生産性を測定・監視・最適化できる分析ツールの需要が急増しています。ワークフォースアナリティクスは、従業員のパフォーマンス、エンゲージメント、行動に関するデータを収集・解析し、生産性と収益性に直接影響を与えるデータ主導の意思決定を可能にします。
世界経済フォーラムの調査によると、2022年末までに85％の組織がビッグデータ分析を採用する見込みであり、データ中心の人事戦略へのシフトを示しています。多くの企業が、従業員離職の予測、定着率向上戦略の構築、人材計画の最適化にワークフォースアナリティクスを活用しています。
ワークフォースアナリティクスとは
ワークフォースアナリティクスとは、従業員データを体系的に収集・分析・報告し、人的資本管理を改善するプロセスです。主要なパフォーマンス指標を評価することで、企業は以下を実現できます。
人材獲得および人員計画の最適化
従業員エンゲージメントおよび生産性の向上
スキルギャップや離職リスクの特定
ダイバーシティ＆インクルージョン施策の改善
コンプライアンスおよび透明性の確保
最終的に、ワークフォースアナリティクスは戦略的意思決定を支える実用的なインサイトを提供し、競争力の強化とビジネス成果の向上をもたらします。
主な市場成長要因
内部要因
企業の合併・買収や組織再編といった大規模な変革において、ワークフォースアナリティクスは従業員の移行を管理し、生産性を維持するための重要なツールとなっています。優秀な人材の確保競争が激化する中、企業はデータ分析を活用して高業績人材を特定・育成・維持しています。
外部要因
グローバル化、スキル不足、フレキシブルな雇用形態の拡大などの労働市場動向が、企業の人材管理手法を変化させています。さらに、採用や昇進における公正性・透明性を求める規制要件が、ワークフォースアナリティクスの導入を促進しています。モバイルアプリやソーシャルプラットフォームから生じる膨大なデータの増加も、より精緻な人材インサイトを可能にしています。
完全な洞察と予測を確認するには、以下のリンクをご覧ください：
https://straitsresearch.com/jp/report/workforce-analytics-market