「住まいサーフィン」 第17回 管理会社満足度調査ランキング2025＜全体総合満足度＞ 2年連続 16度目の第1位

野村不動産パートナーズ株式会社（本社:東京都港区／代表取締役社⾧:問田和宏、以下「当社」）は、不動産マーケティングのスタイルアクト株式会社（本社:東京都中央区／代表取締役:沖有人）の運営する、分譲マンション購入者向けサイト「住まいサーフィン」による、マンション入居者への管理会社満足度調査において、全体ランキングの総合満足度において、2年連続16度目の第１位に選ばれましたので、お知らせいたします。

同調査は、既にマンションを購入して入居している方を対象に、管理状況に関する満足度をアンケート集計したもので、2009年から開始され、今回で17回目となります。おかげさまで、当社は管理員・フロント（管理会社の物件担当者）・管理会社の各カテゴリーにおいて高い評価をいただき、また満足度評価項目の満足度・推奨度においては1位という結果となり、全体での総合１位を獲得いたしました。また、管理組合の理事経験者様のみを対象としたランキングでも総合満足度第1位を獲得しました。

スタイルアクト株式会社発表内容 :

https://www.sumai-surfin.com/bigdata-analysis/enquete-result/kanrigaisya-2025/

【「住まいサーフィン」 第17回 管理会社満足度調査ランキング2025調査概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/833_2_a9d8a288f8c548464320b57366e19321.jpg?v=202511110527 ]

当社では、日頃より「ホスピタリティをもって迅速にお応えすること」を行動規範として掲げ、最近ではDX・CXを推進する専門部署を新設し、更なるお客様満足度向上のために挑み続けております。こうした取組みが管理マンションにお住まいの皆様から高くご評価いただける結果に繋がり、今回の受賞にとどまらず複数の企業が実施する各種顧客満足度調査において高い評価を獲得しております。日頃のご愛顧に感謝申し上げると共に、これからも「安全・安心」と「快適」を提供する、お客様にとって最良のパートナーであり続けることを目指して暮らしを支える管理業務に取り組んでまいります。

【ご参考】

野村不動産グループ2030年ビジョン「まだ見ぬ、Life ＆ Time Developer へ」の実現を目指し、グループ全体で、人びとの「幸せ」と社会の「豊かさ」の最大化を追求するため、2025年4月に新たな経営計画を公表しました。

＜経営計画における３カ年計画の事業方針＞

※3カ年計画は⾧期経営方針を基に、今後3カ年で注力する事業方針を示したものになります。

※経営計画の詳細は【野村不動産グループ 経営計画】(https://www.nomura-re-hd.co.jp/ir/pdf/plan2025_presen.pdf)をご確認ください。