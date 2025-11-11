株式会社コネクトワールドワイド・ジャパン- 「アメリカン クラフトビア エクスペリエンス2025」開催！

最新のアメリカン・クラフトビールが集結！「American Craft Beer Experience 2025」は、「American Festival 2025」内で「American Meat Showcase 2025」と同時開催されます！場所も新たに東京・日比谷で11月22日（土）～24日（月・振休）の3日間行います！各インポーター選りすぐりのアメリカン・クラフトビールはもちろん、 現地からクラフトビールのエキスパートも来日。 FOOD&LIVEミュージックなど、イベントを盛り上げます！

【開催日時】

2025年11月22日(土)12:00～20:00

2025年11月23日(日)11:00～20:00

2025年11月24日(月)11:00～16:30

【会 場】

日比谷公園 にれのき広場

画像提供：公益財団法人東京都公園協会

【アクセス】

●東京メトロ丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」下車（B2）出口すぐ

●東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線「日比谷」下車（A10・A14）出口すぐ

●東京メトロ有楽町線「桜田門」下車（出口5） 徒歩5分

●JR「有楽町」下車 徒歩8分

【入場料】

無料

■イベント時の2025年11月22日（土）時点で満20歳以上の方が対象です。

（20歳以上であることを確認できない場合、アルコール類の販売はいたしません。)

■天候によりイベントが中止となる場合があります。

主催：米国大使館 農産物貿易事務所（ATO）

共催：米国食肉輸出連合会（USMEF), Brewers Association

協力：USA ライス連合会

後援：外務省

詳細はアメリカン クラフトビア エクスペリエンス2025公式ウェブサイト、または公式SNSで告知をして参りますのでぜひご確認ください。

American Festival 2025 イベントの詳細はこちら

URL：https://american-festival.com/

公式Webサイト：

【American Craft Beer Experience 2025 WEBサイト】

https://uscraftbeer.jp

公式SNS

Facebook：https://www.facebook.com/ACBEjapan

X(旧Twitter)：https://twitter.com/acbe_japan

Instagram：https://www.instagram.com/acbe_japan/

TikTok：https://www.tiktok.com/@acbe_japan