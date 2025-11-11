最新のアメリカン・クラフトビールが集結！
- 「アメリカン クラフトビア エクスペリエンス2025」開催！
最新のアメリカン・クラフトビールが集結！「American Craft Beer Experience 2025」は、「American Festival 2025」内で「American Meat Showcase 2025」と同時開催されます！場所も新たに東京・日比谷で11月22日（土）～24日（月・振休）の3日間行います！各インポーター選りすぐりのアメリカン・クラフトビールはもちろん、 現地からクラフトビールのエキスパートも来日。 FOOD&LIVEミュージックなど、イベントを盛り上げます！
【開催日時】
2025年11月22日(土)12:00～20:00
2025年11月23日(日)11:00～20:00
2025年11月24日(月)11:00～16:30
【会 場】
日比谷公園 にれのき広場
画像提供：公益財団法人東京都公園協会
【アクセス】
●東京メトロ丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」下車（B2）出口すぐ
●東京メトロ日比谷線・千代田線・都営地下鉄三田線「日比谷」下車（A10・A14）出口すぐ
●東京メトロ有楽町線「桜田門」下車（出口5） 徒歩5分
●JR「有楽町」下車 徒歩8分
【入場料】
無料
■イベント時の2025年11月22日（土）時点で満20歳以上の方が対象です。
（20歳以上であることを確認できない場合、アルコール類の販売はいたしません。)
■天候によりイベントが中止となる場合があります。
主催：米国大使館 農産物貿易事務所（ATO）
共催：米国食肉輸出連合会（USMEF), Brewers Association
協力：USA ライス連合会
後援：外務省
詳細はアメリカン クラフトビア エクスペリエンス2025公式ウェブサイト、または公式SNSで告知をして参りますのでぜひご確認ください。
American Festival 2025 イベントの詳細はこちら
URL：https://american-festival.com/
公式Webサイト：
【American Craft Beer Experience 2025 WEBサイト】
https://uscraftbeer.jp
公式SNS
Facebook：https://www.facebook.com/ACBEjapan
X(旧Twitter)：https://twitter.com/acbe_japan
Instagram：https://www.instagram.com/acbe_japan/
TikTok：https://www.tiktok.com/@acbe_japan