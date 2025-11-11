韓国出身ガールズグループ「MOMOLAND（モモランド）」JAPAN OFFICIAL FANCLUB【Merry-Go-Round Japan】がオープン！

株式会社Fanplus

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤元）は、INYEONエンターテインメント所属ガールズグループ「MOMOLAND（モモランド）」のオフィシャルファンクラブを2025年11月10日（月）にオープンいたしました。

MOMOLAND JAPAN OFFICIAL FANCLUB【Merry-Go-Round Japan】では、MOVIEやBLOGなどここだけでしか見ることができない様々なコンテンツをお届けします！

オープン後には、さらにコンテンツが追加される予定ですので、ぜひこの機会にご入会ください。

▼MOMOLAND JAPAN OFFICIAL FANCLUB【Merry-Go-Round Japan】

URL： https://merryjapan.fanpla.jp/（PC・スマートフォン）

▼会費

年会費6,600円（税込）

▼コンテンツ内容

■MOVIE

MOMOLANDの魅力が詰まったコンテンツをファンクラブ限定でお届けします。

■Q&A

Merry-Go-Roundの皆さまからメンバーへの質問を募集いたします！

■RADIO

Q&AでMerry-Go-Roundの皆さまからいただいた質問にメンバーが「声」でお答えするラジオコンテンツです。

■BLOG

メンバーの日常の様子などをお届けします！

■PHOTO

ライブの写真など、他では見ることのできない写真をご覧になれます。

■推しメン機能

好きなメンバーを「推しメン」に設定できます！

■デジタル会員証

ニックネームを表示したデジタル会員証が発行されます。

※マイページに表示されます

■バースデーメッセージ

お誕生日を迎えた会員様へ、メンバーからのお祝いメッセージをお届けします。

また、11月10日（月）よりファンクラブのOPENを記念して“早期入会キャンペーン”の実施が決定！

期間内にご入会いただいた皆様にオリジナルキーホルダーをプレゼント！

皆様のご入会お待ちしております！

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

【対象期間】

2025年11月10日（月） ～ 2025年11月24日（月・休）23:59まで

【早期入会特典 受取対象者】

2025年11月24日（月・休）23:59までに、MOMOLAND JAPAN OFFICIAL FANCLUBで有料会員登録を行っていただいた方

（11月24日（月・休）23:59までに入金まで完了していただいた方）

※特典の発送先は日本国内に限定させていただきます。

【早期入会特典 発送時期】

2026年1月下旬以降、順次発送させていただきます。

▼プロフィール

MOMOLAND（読み：モモランド）

MOMOLANDはM.net のリアリティ番組「MOMOLANDを探して」を通じてデビューし、最初のミニアルバム「Welcome to MOMOLAND」を皮切りに、現在まで6人組のグループで活発な音楽活動を続けています。

MOMOLANDのメンバーたちはそれぞれはっきりした個性と魅力を持っており、歌と踊り、音楽的力量だけでなく英語、中国語、日本語など多様な言語にも上手で国内ファンはもちろん海外ファンたちとも円滑な疎通を続けています。

また、広告、放送、イベント公演など様々な分野で活発に活動し、多方面で頭角を現しています。

▼MOMOLAND JAPAN OFFICIAL FANCLUB【Merry-Go-Round Japan】ご入会はこちらから

https://merryjapan.fanpla.jp/feature/entry

===========

【「Fan+Kit」サービス概要】

「Fan+Kit」（読み：ファンプラスキット）は、約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォームです。

アーティストの規模に関わらず、アーティストならだれでも初期・導入費用不要で、アーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能です。すでに幅広いアーティストにご利用いただいており、会員限定コンテンツはもちろん、会員管理をはじめとしたファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされています。

▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanpluskit

■株式会社Fanplusについて

会 社 名 ： 株式会社Fanplus

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

※記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。