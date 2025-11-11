現場がつながるAIインカム「VOYT CONNECT」を提供するボイット株式会社、シリーズAラウンドで資金調達を実施

ボイット株式会社

現場がつながるAIインカム「VOYT CONNECT（以下、ボイットコネクト）」を提供するボイット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：永冨 泰高、以下、当社）は、三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合、アイコム株式会社（本社：大阪市平野区、代表取締役社長：中岡 洋詞、以下、アイコム社）およびDEEPCORE TOKYO2号投資事業有限責任組合を引受先とした第三者割当増資を実施したことをお知らせいたします。

■ 成長フェーズ加速に向けた資金調達

当社は、「現場に活気、世界に元気を。」をミッションに掲げ、主に、医療、介護、宿泊、製造といった現場で働く方々に向けて、AIを用いた音声コミュニケーションプラットフォーム「ボイットコネクト」を提供しています。本ラウンドで調達した資金は、以下の重点領域に投資し、事業のさらなる拡大を図ります。

※調達金額：非公開

1. 各業界に根差した音声AI機能の拡充および高度化

2. アイコム社IP無線機との連携強化および次世代の通信ソリューションの共同開発

3. 海外展開に向けたプロダクトおよびオペレーション体制の整備

4. 対象業界に精通した営業・AIエンジニアの採用強化

■ アイコム社との資本業務提携について

無線通信分野のリーディングカンパニーであるアイコム社とは、今回の出資を機に戦略的提携パートナーとして、当社の技術をベースとした「ICOM CONNECT」の開発・提供にとどまらない多面的な協業を加速してまいります。両社は、アイコム社の高信頼・高品質な無線通信技術と、当社の音声AI技術を融合し、人手不足やデジタル化の遅れといった社会課題を抱える現場のDX化を推進する次世代の通信ソリューションを共同で開発します。

また、アイコム社のグローバル販売網を活用し、海外市場における共同展開も積極的に進めてまいります。この提携を通じて、業務用無線と音声AIコミュニケーションの融合を実現し、医療・介護・宿泊・製造・警備・建設・物流など、国内外の幅広い業界に新たな価値を提供してまいります。

■ 増資引受先からのコメント

三菱UFJキャピタル株式会社

投資第一部部長 新谷 圭次郎

前回に続いて本ラウンドをリードさせて頂きました。本件でボイット単独での事業成長機会の促進だけでなく、アイコム様との戦略的提携を加速させていくための重要な場を設けることができました。「ボイットコネクト」を通じて各業界の現場で働く皆様に少しでも価値をお届けできるよう、ボイット社をサポートしていきます。

アイコム株式会社

代表取締役社長 中岡 洋詞

ボイット社との提携により、当社の強みである無線通信のハードウエア技術と、同社の先進的なAI・ソフトウエア技術を融合させることができました。ICOM CONNECTは、従来の業務用無線の優位性を保ちながら、スマートフォンやＡＩの先進的な利便性を両立させた、まさに次世代の業務用通信ソリューションです。また、当社の販売網を生かし、海外展開への取組も準備を進めています。提携のさらなる強化お客さまの現場業務の効率化と働き方改革の推進に貢献してまいります。

DEEPCORE

Director, Investment 尾崎 裕樹

医療・介護・サービス業界では、深刻な人材不足が構造的な課題となっています。同社はAIインカム「ボイットコネクト」を通じて、現場のコミュニケーションを革新し、多言語対応などの先進的機能と既存システムとの連携を武器に、高い顧客定着率を実現しています。現場の実態に即したDXを着実に推進する姿勢に強い成長性を感じています。永冨CEO率いるチームの高い実行力とビジョンを信頼し、当社としても音声×AI領域の知見とネットワークを活かし、社会課題の解決に向けた挑戦を共に推進してまいります。

■ 当社代表からのコメント

ボイット株式会社

代表取締役社長CEO 永冨 泰高

創業時より「現場に活気、世界に元気を。」をミッションに掲げ、当社独自の音声AI・音声処理技術を用いた「ボイットコネクト」を2025年1月に正式リリースしました。以降、現場の課題解決に根ざした機能拡充を重ね、現在では国内700施設以上で導入されるサービスへと成長しています。今回ご出資いただいたVC各社のご支援ならびにアイコム株式会社との資本業務提携を通じ、音声による現場DXをさらに加速させ、より多くの業界・現場へ価値を届けてまいります。

・ボイット株式会社について

社名：ボイット株式会社（Voyt Inc.）

本店所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷３-５１-１０

代表者：代表取締役社長CEO 永冨 泰高

設立日：2023年8月4日

資本金：369百万円（資本準備金含む）

事業概要：音声ソフトウェアおよびコンピュータシステムの企画、開発ならびにその運営

サービスサイトURL：https://voyt.com

以上



