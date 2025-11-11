山本由伸伝説――日本最高の投手がMLB最高の投手に。全米が驚愕した山本由伸の投球と大谷・佐々木の2025年。保存版『世界最高の投手』ニューズウィーク日本版11/18号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウスニューズウィーク日本版 2025/11/18号（11/11発売）

【編集長から】

11月11日発売号の特集は急きょ掲載を決めた「世界最高の投手～ドジャース連覇と山本由伸伝説」です。今シーズンの山本投手には驚かされるばかりでした。9回裏2アウトまでノーヒットノーランだった9月のオリオールズ戦、そしてナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続いて、ワールドシリーズ（WS）第2戦でも完投勝利。極め付けがWS第6戦で勝利した翌日の「中0日」の救援登板です。圧倒的な制球力とフィジカルのしなやかな強さ、ブレない精神力が山本投手の強みですが、ではどうやってその強みを維持しているのか。スポニチMLB担当の柳原直之記者が、緊急寄稿でその秘密に迫りました。他にも、記録づくめだった大谷選手のWS第3戦分析や佐々木投手の復活の軌跡、最終戦で同点弾を打ったロハス選手の秘話など、盛りだくさんの保存版です。（長岡）

【Special Report】

世界最高の投手

日本最高の投手がＭＬＢ最高の投手に──全米が驚愕した山本由伸の投球と大谷・佐々木の活躍

MLB｜ドジャース2連覇を牽引した山本由伸伝説

分析｜誰も大谷から逃げられない

投手｜神童・佐々木の苦悩と栄光と

取材記｜ロハス「渾身の一撃」の舞台裏

チーム｜野球の神々に愛されすぎた常勝軍団

ニューズウィーク日本版 2025/11/18号 特集

急進左派を当選させた「聞く力」

米政治｜イスラム教徒の新NY市長マムダニはいかに市民の信頼を得たか

【Periscope】

UNITED STATES｜米最高裁はトランプ関税を止めるか

TIMOR-LESTE｜東ティモール加盟でASEANはどうなる

UNITED STATES｜航空管制官が無給勤務を強いられる事態に

GO FIGURE｜トランプの人気が政府閉鎖でダメージ

【Commentary】

資源｜中国は「レアアース合意」の勝者か──ダニエル・グロー

日本｜労働力を無駄遣いする不思議の国──レジス・アルノー

視点｜高市外交は笑顔と思想の二刀流──サム・ポトリッキオ

Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国人の「日本夢」が消えた──ラージャオ&トウガラシ

Economics Explainer｜経済ニュース超解説

実は怖い「インフレ下の値下げ」──加谷珪一

Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える

わが子のお菓子を盗む妻は最低!

World Cinema Notes｜森達也の私的映画論

ディランの女神を軽視した『名もなき者』──森達也

Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地

アジア勢がハリウッドを圧倒し始めた──数土直

【World Affairs】

米政界｜一極支配を目指したチェイニーの栄枯盛衰

中国｜チベット巨大ダム計画の破壊力

【Features】

テクノロジー｜変質したツイッター、過激化したマスク

インタビュー｜「シリコンバレーは思ったよりダーク」

米社会｜デトロイトを蘇らせた男

【Life/Style】

Music｜テイラーの新アルバムはやや引きで聴くがよし

Autos｜あのフェラーリがフルEVへ跳躍

Books｜M・J・フォックスが新著で語る共演者との「化学反応」

Sports｜人気のピックルボールに視力を失うリスク

Drama｜タフなヒーローを演じるのは楽しい！

ほか

ニューズウィーク日本版2025/11/18号『世界最高の投手』

紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）

