山本由伸伝説――日本最高の投手がMLB最高の投手に。全米が驚愕した山本由伸の投球と大谷・佐々木の2025年。保存版『世界最高の投手』ニューズウィーク日本版11/18号は好評発売中！

株式会社ＣＥメディアハウス

ニューズウィーク日本版 2025/11/18号（11/11発売）


【編集長から】


11月11日発売号の特集は急きょ掲載を決めた「世界最高の投手～ドジャース連覇と山本由伸伝説」です。今シーズンの山本投手には驚かされるばかりでした。9回裏2アウトまでノーヒットノーランだった9月のオリオールズ戦、そしてナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続いて、ワールドシリーズ（WS）第2戦でも完投勝利。極め付けがWS第6戦で勝利した翌日の「中0日」の救援登板です。圧倒的な制球力とフィジカルのしなやかな強さ、ブレない精神力が山本投手の強みですが、ではどうやってその強みを維持しているのか。スポニチMLB担当の柳原直之記者が、緊急寄稿でその秘密に迫りました。他にも、記録づくめだった大谷選手のWS第3戦分析や佐々木投手の復活の軌跡、最終戦で同点弾を打ったロハス選手の秘話など、盛りだくさんの保存版です。（長岡）



●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル


https://www.youtube.com/@newsweek_japan



●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト


https://www.newsweekjapan.jp/magazine/



●アマゾンで試し読みはこちらから


https://www.amazon.co.jp/dp/B0FWL3493F/



●定期購読でバックナンバー読み放題！


2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。


https://bit.ly/49KVgGM



【Special Report】

世界最高の投手



日本最高の投手がＭＬＢ最高の投手に──全米が驚愕した山本由伸の投球と大谷・佐々木の活躍



MLB｜ドジャース2連覇を牽引した山本由伸伝説


分析｜誰も大谷から逃げられない


投手｜神童・佐々木の苦悩と栄光と


取材記｜ロハス「渾身の一撃」の舞台裏


チーム｜野球の神々に愛されすぎた常勝軍団



ニューズウィーク日本版 2025/11/18号 特集


急進左派を当選させた「聞く力」


米政治｜イスラム教徒の新NY市長マムダニはいかに市民の信頼を得たか


【Periscope】

UNITED STATES｜米最高裁はトランプ関税を止めるか


TIMOR-LESTE｜東ティモール加盟でASEANはどうなる


UNITED STATES｜航空管制官が無給勤務を強いられる事態に


GO FIGURE｜トランプの人気が政府閉鎖でダメージ


【Commentary】

資源｜中国は「レアアース合意」の勝者か──ダニエル・グロー


日本｜労働力を無駄遣いする不思議の国──レジス・アルノー


視点｜高市外交は笑顔と思想の二刀流──サム・ポトリッキオ



Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実


中国人の「日本夢」が消えた──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer｜経済ニュース超解説


実は怖い「インフレ下の値下げ」──加谷珪一



Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える


わが子のお菓子を盗む妻は最低!



World Cinema Notes｜森達也の私的映画論


ディランの女神を軽視した『名もなき者』──森達也



Anime in the World｜ジャパンアニメの現在地


アジア勢がハリウッドを圧倒し始めた──数土直


【World Affairs】

米政界｜一極支配を目指したチェイニーの栄枯盛衰


中国｜チベット巨大ダム計画の破壊力


【Features】

テクノロジー｜変質したツイッター、過激化したマスク


インタビュー｜「シリコンバレーは思ったよりダーク」


米社会｜デトロイトを蘇らせた男


【Life/Style】

Music｜テイラーの新アルバムはやや引きで聴くがよし


Autos｜あのフェラーリがフルEVへ跳躍


Books｜M・J・フォックスが新著で語る共演者との「化学反応」


Sports｜人気のピックルボールに視力を失うリスク


Drama｜タフなヒーローを演じるのは楽しい！



ほか



★最新号データ


ニューズウィーク日本版2025/11/18号『世界最高の投手』


紙版 定価：520円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）



