『リンクルショット メディカル セラム デュオ』3本セット 2026年1月1日数量限定発売

株式会社ポーラ

株式会社ポーラ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小林 琢磨）は、シワ改善有効成分ニールワン(R)※2を真っ先に※3顔全体にとどける美容液『リンクルショット メディカル セラム デュオ』を、通常2本セットのところ、発売1周年を迎える2026年1月1日に、3カ月じっくりと使える3本セット<\26,400（税抜 \24,000）＞として数量限定で発売いたします。新年の幕開けに、2026年が輝かしい1年となるよう、明日も、来月も、期待に満ちて過ごしたいという方に寄り添う限定セットです。

『リンクルショット メディカル セラム デュオ』は、国内初※4となる、2剤を自分で混合して使うシワ改善医薬部外品の美容液です。ポーラは、気づきにくいものの顔の様々な部位に存在する、散在したシワがあること、そしてシワの一因である好中球エラスターゼが全顔に存在していることに着目。好中球エラスターゼの働きを抑え、シワを改善するポーラ独自開発の有効成分ニールワン(R)を、心地よいうるおいと共に全顔に届ける処方を約8年かけて実現しました。この1本でシワ改善ケアの他、ハリ・うるおい・弾力感を目指します。発売以来多くのお客さまにご体験いただき、ご好評のお声をいただいております。パッケージには、新年の幕開けの祝賀ムードを紅白幕を想起させるモチーフを表現。1周年を迎えた『リンクルショット メディカル セラム デュオ』のシルエットを用いて、リンクルショットと共に「ホップ・ステップ・ジャンプ」と飛躍していくことを願ったデザインです。

全国のポーラ ビューティーディレクター、コスメ＆エステショップ「ポーラ ザ ビューティー」約470店舗・旗艦店「ポーラ ギンザ」・日本国内空港免税店コーナー11店舗・ポーラ公式オンラインストア（https://www.pola.co.jp/ec/）にてお取り扱いします。（2024年12月末時点） 。海外では、中国（越境ECのみ）・香港・台湾・マカオ・タイランド・シンガポール・マレーシアの7の国と地域、韓国の免税店にて順次発売予定です。

※1：洗顔後、化粧水前に使用する

※2：三フッ化イソプロピルオキソプロピルアミノカルボニルピロリジンカルボニルメチルプロピルアミノカルボニルベンゾイルアミノ酢酸Ｎａ

※3：洗顔後の素肌に使用すること

※4：2024年3月に初承認

【お客さまのお声】

・伸びが良くすっと肌になじむ心地よいテクスチャー。洗顔後のお肌にしみわたるような使い心地が好みです。（50代 女性）

・リンクルショットの成分を全顔にいきわたらせることができる伸びのいい美容液で気に入ってしまいました。毎回使用しています。（40代 女性）

※公式オンラインストア口コミレビュー（2025）より

※リンクルショット：ポーラ リンクルショット メディカル セラム デュオ（医薬部外品）

【ポーラで活動する美容のプロフェッショナル ビューティーディレクターの声】

・使った瞬間につるんとした触り心地（60代 女性）

・テクスチャーの伸びがとても良くてすっとなじむ気持ち良い使い心地です。これからもコツコツと使い続けていきます。

（40代 女性）

※ポーラ ビューティーディレクターヒアリングより（2025年8月）

2026年1月1日発売リンクルショット メディカル セラム デュオ（限定3本セット）

販売名：ポーラ リンクルショット メディカル セラム デュオ

数量限定（なくなり次第、終了）

※掲載の際は、必ず下記文言のご記載をお願いいたします。

【医薬部外品】（美容液）

有効成分：ニールワン(R)（シワ改善）

\26,400（税抜 \24,000）