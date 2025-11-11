「啓文堂書店」の屋号変更のお知らせ　（仙川店、吉祥寺店、多摩センター店）

株式会社紀伊國屋書店（本社：東京都新宿区、代表取締役会長：高井昌史）の完全子会社である紀伊國屋書籍販売株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長：西前秋幸）が運営する「啓文堂書店」の屋号変更について、お知らせいたします。

2025年9月25日（木）に屋号を変更した府中店に続き、下記の店舗で屋号変更を行います。

尚、紀伊國屋書店としてのサービスは順次対応を予定しております。

新屋号 ：紀伊國屋書店仙川店 （旧屋号：啓文堂書店仙川店）

変更予定日 ：2025年11月13日（木）

キャンペーン：2025年11月13日（木）～11月19日（水）

①税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

②京王ポイント3倍付与。

新屋号 ：紀伊國屋書店キラリナ京王吉祥寺店 （旧屋号：啓文堂書店吉祥寺店）

変更予定日 ：2025年11月21日（金）

キャンペーン：2025年11月21日（金）～11月27日（木）

税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

※11月21日（金）～11月25日（火）キラリナ京王吉祥寺の京王ポイント10倍付与キャンペーン対象

新屋号 ：紀伊國屋書店多摩センター店 （旧屋号：啓文堂書店多摩センター店）

変更予定日 ：2025年11月27日（木）

キャンペーン：2025年11月27日（木）～12月3日（水）

①税込2,000円以上ご購入のお客様、各日先着 100名様にオリジナルエコバッグプレゼント。

②京王ポイント3倍付与。

紀伊國屋書籍販売株式会社は、京王線沿線の駅を中心に20店舗を展開しておりますが、2025年12月末を目途に、他の「啓文堂書店」も順次「紀伊國屋書店」に屋号を変更いたします。紀伊國屋書店グループの一員として、顧客への新たな価値のご提供、良質な作品との出会いの場を創出し、地域の文化的発展に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

■会社概要

名称 ：紀伊國屋書籍販売株式会社

所在地 ：東京都多摩市豊ヶ丘1丁目22番地

事業内容：書籍・雑誌・文具等の販売

店舗数 ：20店舗

リリースに関するお問い合わせ先：株式会社 紀伊國屋書店 総務人事部 広報担当 info@kinokuniya.co.jp