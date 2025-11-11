LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/）」は、2025年クリスマスに買いたいデパ地下のクリスマスケーキのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。

調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:3人、30代:4人、40代:4人、50代:3人、60代以上:1人）
調査主体：LeveColle合同会社
調査時期：2025年11月11日

※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。

1位：ファウンドリー
「フルーツの王様ファウンドリーのクリスマスケーキはどれを食べても間違いない美味しさ。毎年買っています。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/foundry-christmascake/
https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/foundrycake/

2位：グラマシーニューヨーク
「デコレーションが華やかなので、クリスマスパーティーの 映え要素が抜群にいい」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/gramercy-newyork/

3位：アンリ・シャルパンティエ
「ミルキーでコクのあるクリームとさっぱりとした後味で食べやすい。洋酒不使用なので、子どもにも安心」

4位：アンテノール
「子どもから大人まで幅広く好まれる王道の味わい」

おまけ：キルフェボン
「デパ地下に店舗はないけど、クリスマスケーキといえばキルフェボン。芸術的なケーキに心踊る。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/quil-fait-bon-christmas/

以上、2025年のクリスマスにぜひ買いたい、デパ地下クリスマスケーキのアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。

配信元企業：LeveColle合同会社
プレスリリース詳細へ