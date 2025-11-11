今年のクリスマス、デパ地下で選ぶとっておきのクリスマスケーキはどれ？15人にアンケート調査！
LeveColle合同会社が運営する、ごほうびスイーツ、グルメ情報をまとめた「LeveColleごほうびチョイス（https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/）」は、2025年クリスマスに買いたいデパ地下のクリスマスケーキのアンケート調査を実施しました。その結果を公表します。
調査方法：インターネット調査
調査人数：15人（20代:3人、30代:4人、40代:4人、50代:3人、60代以上:1人）
調査時期：2025年11月11日
※本アンケート結果を引用する場合は「LeveColleごほうびチョイス」のURLを使用してください。
1位：ファウンドリー
「フルーツの王様ファウンドリーのクリスマスケーキはどれを食べても間違いない美味しさ。毎年買っています。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/foundry-christmascake/
https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/foundrycake/
2位：グラマシーニューヨーク
「デコレーションが華やかなので、クリスマスパーティーの 映え要素が抜群にいい」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/gramercy-newyork/
3位：アンリ・シャルパンティエ
「ミルキーでコクのあるクリームとさっぱりとした後味で食べやすい。洋酒不使用なので、子どもにも安心」
4位：アンテノール
「子どもから大人まで幅広く好まれる王道の味わい」
おまけ：キルフェボン
「デパ地下に店舗はないけど、クリスマスケーキといえばキルフェボン。芸術的なケーキに心踊る。」
【参考URL】https://gohoubichoice.levecolle.co.jp/quil-fait-bon-christmas/
以上、2025年のクリスマスにぜひ買いたい、デパ地下クリスマスケーキのアンケート結果でした。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
