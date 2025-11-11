iPhone 17シリーズ対応『アイムドラえもん』デザインのiFace First Classスマホケースが登場！

Hamee株式会社

あなたらしさを応援するモバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」(運営：Hamee株式会社、本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、「アイムドラえもん iFace First Class MagSynqケース」を発売いたします。

2025年11月12日(水)よりiFace公式オンラインストアにて先行予約開始、2025年11月下旬より発売となります。尚、iFace 原宿店をはじめ、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次取り扱いとなります。

■『アイムドラえもん』デザインがiPhone17シリーズ対応のiFaceケースにも新登場！

「iFace」から新型iPhone 17シリーズに対応した『アイムドラえもん』デザインのスマホケースが新登場します。

「ひみつ道具」である「通りぬけフープ」からおとぼけ顔のドラえもんがひょっこりと顔を覗かせる様子を表現した、遊び心のあるデザインです。

まるでスマートフォンの中からこちらを覗き込んでいるかのようなユニークな構図が特徴で、世代を問わず愛されるドラえもんの世界観を身近に感じられます。

ポップでキュートなドラえもんのスマホケースを、是非お手に取ってお楽しみください。

■製品情報

・製品名 ：アイムドラえもん iFace First Class MagSynqケース

・価格 ：4,800円(税込5,280円)

・デザイン ：通りぬけフープ

・対応機種 ：iPhone 17、iPhone 17Pro

・予約開始日 ：2025年11月12日(水)

・発売日 ：2025年12月上旬予定

・販売場所 ：iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/products/case_firstclass_doraemon?id=41-184930

他iFace 原宿店など

■製品特徴

・手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群

・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で端末をしっかり保護

・ケースをつけたままでMagSafe充電、MagSafeアクセサリーに対応

■iFace(アイフェイス)(https://jp.iface.com/)について

「iFace」は、“By Your Side”をブランドコンセプトに、一人一人のお客様に寄り添ったモバイルアクセサリーブランドです。

耐衝撃性の高さと優れたデザインに、豊富なカラーバリエーションが特徴で、スマートフォンケース・リングホルダー・ストラップ・エアポッズケースなどを幅広く展開しています。

世界累計販売個数は3,800万個。

公式ストアのほか、バラエティショップ・家電量販店などで販売中です。

■iFace公式オンラインストア

https://jp.iface.com/

■iFace公式実店舗「iFace原宿店」

営業時間：11:30~20:00

定休日：年中無休

住所：東京都渋谷区神宮前４丁目２５－２９ JMFビル03

https://jp.iface.com/pages/ifacelab

■iFace 日本公式SNSアカウント

X(旧Twitter)(@iface_jp) ：https://twitter.com/iface_jp

Instagram(@iface_jp) ：https://www.instagram.com/iface_jp/

Facebook(@iface.jp) ：https://www.facebook.com/iface.jp/

LINE@(@iface_jp) ：https://page.line.me/iface_jp

YouTube(iFace日本公式チャンネル) ：https://www.youtube.com/c/iFace_jp

■オンライン販売店舗

iFace公式オンラインストア ：https://jp.iface.com

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ゲーミングモニターブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp