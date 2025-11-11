【ライフソリューションブランドKEYUCA】福岡県では2店舗目となるショッピングモール「イオンモール福岡」を2025年11月14日(金)にオープンします。

河淳株式会社

衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているライフソリューションブランドKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、2025年11月14日(金)に新店オープンする「ケユカ イオンモール福岡店」にて、開店記念フェアを開催いたします。

「ケユカ イオンモール福岡店」の取扱アイテムは、キッチン雑貨、食器、バス用品、ベビー・キッズ、服飾雑貨、アパレルです。

【オープニングフェア】

オープニング企画は、2025年11月14日(金)～11月24日(月・祝)まで、全品ケユカポイント10倍。

2,200円(税込)以上ご購入で先着300名様にノベルティをプレゼント。

ぜひこの機会にご利用くださいませ。

皆様のご来店をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げております。

ショップ情報

〒811-2303

福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1 イオンモール福岡1F

電話：092-405-2291

営業時間：10：00～21：00

[駐車場]無料駐車場完備。

詳しくは、イオンモール福岡のアクセスページをご覧ください。

ホームページ

https://fukuoka-aeonmall.com/

おすすめ

メディアで何度も取り上げられ、累計販売台数95万台を突破した「KEYUCA両開ダストボックス」、シリーズ累計販売数7万個以上を突破した機能性抜群「N撥水ライトシェルリュックM」、食卓の上はもちろん、洗面などの水回りでも安心して使え、累計販売台数57万個以上売れている大ヒット中の「Moi コンパクトティッシュケース」、花の色をテーマにしギフトにもおすすめ「抗菌防臭Flowerフェイスタオル」など、便利で機能的な商品が目白押しです。

「ケユカ公式アプリ」のご案内

お得なセール情報やキャンペーンなどの最新情報をいち早くお届けいたします。

さらにご購入金額に応じてケユカポイントを付与しており、1ポイント1円からご利用いただけます。

ケユカ公式アプリ：

https://www.keyuca.com/shopping/user_data/keyuca_app.php

ブランド概要

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp