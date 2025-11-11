【ホテルインターゲート京都 四条新町】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Kyoto」開催 開催期間：2025年11月17日（月）～11月23日（日）
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：遠藤 義典）では、2025年11月17日（月）から23日（日）まで、ご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation @Kyoto ～『季の美ドライジン』の魅力を巡る京都物語～」を開催いたします。
全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめる特別な1週間限定のイベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。
第6弾となる今回は、京都発のジャパニーズ・ジン「季の美 京都ドライジン」をテーマとした「『季の美ドライジン』の魅力を巡る京都物語」を、2025年11月17日（月）から11月23日（日）までの7日間限定で開催いたします。期間中は毎日のハッピーアワー（17:00～19:00）にて、季の美 京都ドライジンをベースとしたオリジナルカクテルと、京都ならではのおつまみをご提供いたします。さらにイベント初日の11月17日（月）には、「季の美 京都ドライジン」を生産する京都蒸溜所とペルノ・リカール・ジャパン株式会社よりゲストをお招きし、商品のこだわりや歴史についてのトークセッションを交えた特別イベントを実施いたします。
地域の魅力を存分に体感いただける、インターゲートホテルズならではの特別なホテルステイをぜひご体験ください。
■「INTERGATE Local Relation @Kyoto
～『季の美ドライジン』の魅力を巡る京都物語～」 概要
URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/recommendation/33752.html
・期間：2025年11月17日（月）～11月23日（日）17:00～19:00
・場所：ホテルインターゲート京都 四条新町 インターゲートラウンジ（1階）
・対象：ご宿泊のお客様
・料金：無料
・提供内容：京都名品のひとつ「季の美 京都ドライジン」をベースにしたカクテルを提供いたします。
カクテルに合わせた京都ならではのおつまみもお楽しみください。
＜カクテル＞
・ジントニック
・ジンソーダ
・抹茶トニック
・オレンジブロッサム
・「季の梅」プラム＆ベリーリキュール ※特別イベント（17日）限定登場
＜おつまみ＞
・3種のチュロス 西京味噌ホイップと共に
・聖護院大根の浅漬け わさびオイル
・並河商店のおぼろ豆腐 すぐきと京ラー油ふりかけ
※メニューは日によって変更の場合があります。
1日限定！特別イベント
「季の美 京都ドライジン」を生産する京都蒸溜所とペルノ・リカール・ジャパン株式会社よりゲストを招き、商品のこだわりや歴史についてご紹介いたします。「季の美ドライジン」をベースにしたカクテルとおつまみのマリアージュをお楽しみください。
◆開催日時：11月17日（月）17:00～19:00
◆協力：
京都蒸溜所 https://kyotodistillery.jp/
ペルノ・リカール・ジャパン株式会社
https://www.pernod-ricard.com/ja/locations/japan
その他、アフタヌーンサービス（15:00～20:00）には「つじりの里」、
ぶぶ漬けバイキング（20:00～22:00）には「西京味噌ネギミンチ」も登場いたします。
インターゲートホテルズ イベントカレンダー
URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html
価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。
【インターゲートラウンジ サービス内容について】
ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。
時間帯に応じてこだわりのコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。
※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。）
6:00～ 7:00 こだわりのコーヒー・スムージー
7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん
10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク
15:00～20:00 アフタヌーンサービス
17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）
20:00～22:00 ナイトタイム（お茶漬けバイキング）
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。
企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F
創立：1958年8月27日
資本金：1億円
代表取締役社長：荒井 幸雄
TEL：03-5209-4121（代表）
URL：https://www.granvista.co.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp
X：https://twitter.com/granvistaTW
Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/
札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /
ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定）/ 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /
ホテルインターゲート京都 四条新町
閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。
※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。
名称：ホテルインターゲート京都 四条新町
所在地：京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387
TEL：075-255-2221
開業：2018年3月1日
構造：地上5階
客室数：153室
URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo
Facebook：https://www.facebook.com/kyotointergate
X：https://twitter.com/intergate_kyoto
Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kyoto/