11/20(木)出荷解禁 「ル レクチエ」のブランド定着・消費拡大を図るため首都圏のホテルや飲食店、百貨店等とタイアップしたＰＲを実施します
～ 解禁日当日は、上越新幹線「はこビュン」を使って首都圏へ ～
県推進ブランド品目の一つである西洋なし「ル レクチエ」について、首都圏への一層の発信、ブランド定着・消費拡大を図るため、出荷時期に合わせてＰＲを実施します。
１ 出荷解禁日の販売・ＰＲ（11/20（木））
JR東日本による列車荷物輸送サービス「はこビュン」を使い都内各店舗へ輸送し、即日販売します（新潟駅新幹線ホーム上で作業を公開）。
＜販売店舗＞ 「THE NIIGATA」（中央区）、「新宿髙島屋」（渋谷区）
＜販売期間＞ 11月20日（木）～12月中旬まで
２ 「ル レクチエ カクテルプロモーションin銀座」の開催（11/20（木）から12月上旬）
銀座エリアでル レクチエと県産ジンを使用したカクテルを提供します。
＜提供店舗＞ 銀座エリアのバー30店舗程度
３ 都内飲食店パティシエ・料理人向け「ル レクチエ勉強会」の開催（12/2（火））
都内のパティシエ・料理人10人程度を対象に、試作や試食を通じてル レクチエの魅力を直接伝える勉強会を開催します。
＜会 場＞ RYOZAN PARK GRAND（豊島区）
４ 首都圏飲食店でオリジナルメニューを提供（12/5（金）から18（木）まで）
期間中、ル レクチエを使用したメニューを提供するとともに、各店オリジナル特典と連動したSNSキャンペーンを実施します。
＜提供店舗＞ SHIBUYA CHEESE STAND（渋谷区）、Constellation.（横浜市）
５ 「プレミアムアフタヌーンティ」の開催（12/14（日）、15（月）、17（水））
総料理長・石原 雅弘 氏によるル レクチエメニュー（テーマ：原産地フランスと新潟のマリアージュ）をワインとのペアリングで提供するとともに、ル レクチエの魅力を語るトークショーなどを開催します。
＜会 場＞ Tokyo Station Hotel（千代田区）
※ イベントの詳細は、関連リンクから報道発表資料をご覧ください。
※ 取材をご希望の場合は、報道発表資料に掲載されている「取材申込書」に記入のうえ、窓口の㈱ジェイアール東日本企画へお申し込みください。
本件に関するお問合わせ先
新潟県農林水産部食品・流通課
Tel：025-280-5305
Mail：ngt060040@pref.niigata.lg.jp
関連リンク
新潟県報道資料
https://www.pref.niigata.lg.jp/uploaded/life/782590_2477743_misc.pdf
