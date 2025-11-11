株式会社豊田自動織機に関するエリオットの声明





ロンドン, 2025年11月11日 /PRNewswire/ -- Elliott Investment Management, L.P. および Elliott Advisors (UK) Limited（以下「エリオット」または「当社」）は、株式会社豊田自動織機（以下「豊田自動織機」または「同社」）の株式を相当額保有する大株主であるファンドに助言を行っております。当社は当該ファンドを代表し、以下の声明を本日付で公開しました。

エリオットは、豊田自動織機に対して大規模な投資を行っており、現在提案されているトヨタ不動産との取引に関して同社の経営陣、取締役会およびその他の関係者に対して当社の見解を共有してまいりました。当社としては、提案されている本件取引は豊田自動織機の企業価値を非常に著しく過小評価しており、透明性を欠いたプロセスのもとで進められ、適切なガバナンスの水準を満たしていないと考えております。

当社のご紹介

1977年に設立されたElliott Investment Management L.P. （系列会社と併せて、「エリオット」と総称）は、継続的に運用されているファンドの中で最も歴史のあるものの一つで、2025年6月30日時点で約761億ドルの資産を運用しています。当社が運用するファンドの投資家には、公的年金、政府系ファンド、大学などの基金、慈善財団、ファンド・オブ・ファンズ、個人富裕層および当社従業員が含まれます。Elliott Advisors (UK) Limitedは、 Elliott Investment Management L.P.の系列会社です。

（日本語リリース：クライアント提供）

