『すべての恋が終わるとしても』出演の本田望結が飾る表紙＆巻頭10P！ あゆの、蒼山 怜、高橋しょう子掲載の『FLASH』は、11月11日(火)発売

「週刊FLASH」11月11日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

１.話題の連ドラ出演中の本田望結 『FLASH』のグラビアで女優の”素顔”を見せた！


本田望結(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

現在放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演中の本田望結が11月11日発売の『FLASH』の表紙＆巻頭に登場。今回のグラビアでは“21歳の１日”をテーマにした撮影に挑戦。飾らない可愛らしさと、大人な表情が堪能できる10ページとなっている。インタビューでは理想のタイプとともに、帰省した際の妹との微笑ましいエピソードについて語っている。



【プロフィール】


ほんだみゆ　21歳　2004年６月１日生まれ　京都府出身　T164　オスカープロモーション所属。3歳から芸能活動を始め、2011年にドラマ『家政婦のミタ』に出演し話題となった。その後も話題作に出演し、今年公開された映画『きさらぎ駅 Re:』では主演を務めた。現在放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では、大崎莉津を熱演中。そのほか最新情報は、公式X（@miyu_honda1）、公式Instagram（＠miyu_honda_official）にて



【クレジット】


本田望結(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志


２.人気沸騰中のコスプレイヤー・あゆのが『FLASH』で美ボディ炸裂のグラビア披露！


あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

表紙を飾ったコスプレイベントの公式パンフレットが即完売するなど、人気急上昇中のコスプレイヤー・あゆのが『FLASH』に登場。3種類の水着に身を包み、透き通った柔肌と抜群のプロポーションを披露。“ニュージュネレーションコスプレイヤー”の鮮烈なグラビアは必見だ。



【プロフィール】


あゆの　4月5日生まれ　千葉県出身　T155・B90W62H98　趣味：コスプレ、アニメ、フィギュア鑑賞　特技：料理、お菓子作り　今年4月に開催されたコスプレイベント「コスホリック41」の公式パンフレットにて表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X（@ayunochan_）、公式Instagram（＠ayunochan_）にて



【クレジット】


あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA



【デジタル告知】



あゆの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎U-YA

本誌未掲載カットによるFLASHデジタル写真集『二人の愛は飾らない』が「kokode digital（ココデジ）」＆各電子書店で発売中！


３.Hカップの高身長美女・蒼山 怜が『FLASH』で異次元スタイルを披露


蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

レースクイーンやラウンドガールとして活動する蒼山 怜が『FLASH』に登場。身長174cmにHカップのバストという異次元のプロポーションを披露している。どこまでもフォトジェニックな“奇跡のカラダ”を目に焼き付けてほしい。



【プロフィール】


あおやまれい　千葉県出身　T174・B88W63.5H88　レースクイーンやラウンドガールとして活動。2021年には「プロフェッショナル修斗」のラウンドガールとして出演し、注目を集めた。そのほか最新情報は、公式X（＠rei_174cm）、公式Instagram（＠rei_174cm）にて



【クレジット】


蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄



【デジタル告知】



蒼山 怜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

FLASHデジタル写真集　蒼山 怜『The perfect woman』（光文社）が各電子書店で発売中


４.伝説のセクシー女優・高橋しょう子が『FLASH』でGカップの衝撃スタイルを披露！


高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫

伝説のセクシ―女優として語り継がれる高橋しょう子が『FLASH』に登場。9月に掲載された、引退以来3年ぶりとなる撮りおろしグラビアが大反響を呼び、早くもアンコールとなった。Gカップのスタイルを惜しげもなく見せつけている。同誌だけで見られる、レジェンドのカムバックグラビアを堪能してほしい。



【プロフィール】


たかはししょうこ　32歳　1993年5月13日生まれ　愛知県出身　T161・B87(G)W59H86　2016年にグラドルから転身し、セクシー女優デビュー。以降、トップ女優として人気を不動のものにする。2022年、引退。今年9月26日、マカオでの撮影会イベントで本格復帰、直後に本誌で引退後初のグラビア撮り下ろしに挑んだ。そのほか、最新情報は、公式X（@TS_takasho）、Instagram（@ts_takasho）にて



【クレジット】


高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫



【デジタル告知】



高橋しょう子(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊谷 貫

FLASHデジタル写真集　『秘された女神』が各電子書店で発売中



