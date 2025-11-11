チップレット 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026―2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月04に「チップレット市場調査レポート：2026―2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。チップレットに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
チップレット市場の概要
チップレット 市場に関する当社の調査レポートによると、チップレット 市場規模は 2035 年に約 1454 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の チップレット 市場規模は約 92 億米ドルとなっています。チップレット に関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 29.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、チップレット市場シェアの拡大は、モジュール型及び異種チップアーキテクチャの採用増加によるものです。世界中の企業は、従来のモノリシック半導体設計に代わる、コスト効率の高い代替手段を求めています。そのため、モジュール型チップレットは、その小型化特性に基づき、適切なソリューションとして機能します。共通基板上に統合されたより小型の機能ダイは、製造コストを犠牲にすることなく、イノベーションの迅速化とスケーラビリティの向上を可能にし、市場を牽引しています。
チップレットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/chiplet-market/590641793
チップレットに関する市場調査では、3D統合技術の普及に伴う高度なパッケージング技術の急速な導入により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。大手企業が複数のダイを1つのパッケージに積み重ねるために最新のパッケージング技術を活用しているため、特に電子システムにおいて、パフォーマンスの向上とレイテンシの低減により、チップレットの需要が上昇傾向にあります。例えば、IntelのFoverosテクノロジーはこのアプローチをサポートし、より強力なデバイスを実現し、市場の成長を促進しています。
しかし、チップレット設計の複雑さは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。
チップレット市場セグメンテーションの傾向分析
チップレット 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、チップレット の市場調査は、プロセッサタイプ別、パッケージング技術別、エンドユーザー業界別、アプリケーション別と地域別に分割されています。
チップレット市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-590641793
エンドユーザー業界別に基づいて、チップレット市場はデータセンター、コンシューマーエレクトロニクス、自動車・産業機器の3つのサブセグメントに分割されています。これらのうち、データセンターは今後数年間、市場を最も大きく支配する可能性が高いと予想され、予測期間中の収益シェアは45%と推定されています。データセンターは高性能コンピューティングやAI関連のワークロードに大きく依存しており、より高帯域幅で高度なデータ処理を実現することに加え、運用時のエネルギー効率も求められます。そのため、チップレットベースのアーキテクチャは、計算スループットを向上させるための異種統合において重要な位置を占め、市場の成長を牽引すると考えられます。
